SPD Forstinning ohne Bürgermeisterkandidat

Bürgermeisterwahl 2020 Forstinning: Im Gegensatz zu den bisherigen Kommunalwahlen wird die SPD keinen Bürgermeisterkandidaten stellen. Damit bleibt‘s bei nur einem Bewerber.

Forstinning – Der amtierende Forstinninger Bürgermeister Rupert Ostermair (CSU) hat bei der Kommunalwahl am 15. März keinen Gegenkandidaten. Die SPD, die in den vergangenen beiden Wahljahren ChristineReichl-Gumz als Bürgermeisterkandidatin aufgestellt hatte, tritt dieses Mal ohne einen eigenen Kandidaten für den Rathauschefsessel an. In der Aufstellungsversammlung wurden lediglich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat nominiert.

SPD Forstinning hofft auf Nachwuchs in sechs Jahren

„Es ist schade und ich hätte es sehr gut gefunden, wenn es einen Alternativkandidaten zum amtierenden Bürgermeister gegeben hätte“, sagt Reichl-Gumz. Aber im SPD-Ortsverband habe sich niemand gefunden. Weil diejenigen, die in Frage gekommen wären, derzeit mit ihrer meist jungen Familie bzw. den Kindern beschäftigt sowie im Beruf etabliert sind.

Forstinning: Dritte Bürgermeisterin kandidiert nicht mehr

Sie selbst habe aus persönlichen Gründen nicht ein drittes Mal kandidieren wollen, sagt Christine Reichl-Gumz. Stattdessen, so die 56-Jährige, wolle die SPD-Offene Liste bei dieser Wahl versuchen, jüngere Leute in den Gemeinderat zu bringen. Entsprechend habe man die Liste aufgestellt. „Vielleicht“, hofft Forstinnings SPD-Ortsvorsitzende und Dritte Bürgermeisterin, „wird’s in sechs Jahren, bei der nächsten Wahl, wieder was mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten“. Denn: „Ich fände es gut, wenn wir in Forstinning eine echte Wahl haben.“

Derzeit hat die SPD vier Sitze im Gemeinderat. Entsprechend der Größe des Forstinninger Kommunalparlaments wurden nun 16 Kandidaten nominiert.

Was sind die wichtigsten Themen im Landkreis Ebersberg für die anstehenden Kommunalwahlen?

Kandidatenliste

1. Jakob Weiß

2. Angie Wimmer

3. Felix Zöbisch

4. Christine Reichl-Gumz

5. Konstantin Gaitanides

6. Jenny Wimmer

7. Karl Segerer

8. Christine Welsch

9. Ludwig Hennig

10. Heike Dücker

11. Rudi Sedlmeier

12. Jutta Pudenz

13. Hans Grill

14. Ursula Nauen

15. Michaela Maurer

16. Brigitte Fuhrmann

Die Bürgermeisterkandidaten aller Gemeinden aus dem Landkreis Ebersberg, haben wir für Sie in unserem Überblicksartikel zu den Kommunalwahlen 2020 aufgelistet. Zudem können Sie sich in unserem Artikel zu den Landratswahlen über die dort antretenden Kandidaten informieren. Alle weiteren Hintergrundberichte finden sie auch auf unserer Themenseite zu denKommunalwahlen 2020 im Landkreis Ebersberg.