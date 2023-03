Wo viele mitmachen sollen in einer modernisierten Kirche am Ort

Von: Jörg Domke

Kämpfer für eine Erneuerung von der Basis weg: Toni Beer, Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Forstinning. © J.Dziemballa

In der katholischen Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung in Forstinning bemüht man sich redlich, an der Basis eine neue Kirche, sprich Gemeinschaft, zu bauen.

Forstinning – „Lass uns eine Kirche bauen...“ schallt es lautstark durch den überaus gut besuchten Saal des Rupert-Mayer-Hauses. Der Titel des Liedes, vorgetragen vom Rupert-Mayer-Chor und am Klavier begleitet von Konrad Huber, könnte so etwas wie das Motto des Nachmittags sein. Auf der Bühne und im Auditorium sitzen nahezu ausschließlich junge und ältere Christen, die genau das im Sinn zu haben scheinen; nämlich eine Kirche zu bauen. Eine Kirche an der Basis, im Ort. Eine Kirchengemeinde, die geprägt ist von Gemeinschaft und Solidarität. Oder, wie es der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Toni Beer in seiner Begrüßung sagt, ist nicht mehr und nicht weniger ist als bunte Vielfalt.

Pfarrversammlung wird fast zu einem Pfarrfest

Dass Kirche auch heute noch mehr ist als eine Institution, die mancherorten fast nur noch mit Negativschlagzeilen in Verbindung gebracht wird, ist eines der ganz großen Anliegen derer, die diese Pfarrversammlung organisierten. Ja, räumt Beer ein: Da gebe es vieles, was jeden von uns aufregen könne. Aber eben auch die ganz vielen, oft kaum sichtbaren schönen Dinge. In einer Gemeinde wie Forstinning kommen sie in unterschiedlicher Gestalt zum Vorschein. Und heißen dann Kolpingfamilie, Frauenbund, Mini-Gruppen, Lektoren, Chor, Kindergottesdienst-Helferteam, Seniorennachmittag oder Bücherei.

Jede einzelne Gruppierung bekommt im Laufe des bunten Nachmittags im Pfarrsaal Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Diesmal in einem speziellen Format; und zwar in Interviewform. So erfahren die Zuhörer etwa aus dem Munde von Pfarrer Bernhard Waldherr, dass sich die Kolpingfamilien nach wie vor um Sozialprobleme kümmerten, die schon bestanden, als die Bewegung gegründet wurde.

Gleichberechtigung und Chancengleichheit hat sich dagegen der Frauenbund auf die Fahnen geschrieben, unterstreicht die Ortsvorsitzende Rita Hörl. Laut Satzung sei der Zugang zwar nur katholischen Frauen gewährt, wenngleich gerade auf Diözesanebene über eine weitere Öffnung debattiert werde. Gleichwohl brauche man bei einem eigenen Altersdurchschnitt von über 72 neue junge Leute.

Felix Aicher spricht in lockerer Tonart mal über die Ministranten. Nach Corona gehe es langsam wieder bergauf, so der Schwaberwegener. Zwei Wünsche gibt er dem Plenum auf den Weg: einen eigenen Raum wie die Freunde in Anzing und ein bisschen mehr Wertschätzung pfarreiintern.

Frauenbund hofft auf eine „Öffnung“

Die scheinen die Lektoren längst zu haben. Marlene Hollerieth betont, dass es hier eine ideale Möglichkeit besonders für Frauen gebe, sich aktiv ins Gemeindeleben einzubringen. Eine Bemerkung, die Beer zu der unbestreitbaren Feststellung bringt: „Ohne Frauen schaut’s in der Gemeinde sehr traurig aus“. Zugleich spricht sich der PGR-Vorstand dafür aus, weiterhin alles zu unternehmen, eine einfachere Sprache in die praktizierte Theologie bringen zu wollen.

Silvia Eisenreich hat die Chance, Werbung für den Rupert-Mayer-Chor zu machen. Ein Manko hier: Mit Norbert Lenz gibt es derzeit nur eine echte Männerstimme. Großen Zulauf hat dagegen der Kinderchor zu verzeichnen, stellt Brigitte Mangstl fest.

Birgith Hammer wirbt derweil für den Seniorennachmittag. Da dürfen alle kommen, nicht nur Grauhaarige, sagt sie zum Erstaunen deren, die sich womöglich schon ausgeschlossen fühlten. Auf heuer 15 Jahre blickt Rubina Knopf zurück, die die Bücherei vertritt. Es werde ein Fest geben. Erster Termin: 28. April. Ihr Wunsch: Irgendwann einmal einen Umzug zurück ins Dorfzentrum.

