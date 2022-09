Forstinninger Bürger blicken auf die Zukunft ihres Dorfes

Von: Jörg Domke

Teilen

Auf solchen Zetteln konnten die Forstinninger ihre Anmerkungen zur Zukunft ihres Dorfes vermerken. Es wurde rege davon Gebrauch gemacht. © jödo

Badeweiher, besserer Lärmschutz, mehr Rad- und Fußwege, im Zentrum eine Apotheke und einen Metzger: Die Liste an Wünschen, wie Forstinning in 15 Jahren ausschauen soll, ist lang.

Forstinning – „Macht mehr miteinander“. Oder: „Viele Akteure gestalten das große Ganze mit“: Zwei Losungen, die immer mal wieder aufblinkten in einer Power-Point-Präsentation des Planungsverbandes München am Montag im Rupert-Mayer-Haus. Dort fand, unter beachtlich guter Beteiligung interessierter Forstinninger, eine erste sogenannte „Bürgerwerkstatt“ statt.

Ein Forum, das den Gemeindebürgern die Chance bot, sich frühzeitig einzumischen und mit Fachleuten und der Kommunalpolitik gemeinsam daran zu arbeiten, wie ihr Ort einmal in zehn bis 15 Jahren aussehen sollte. Hintergrund: Die Gemeinde Forstinning bastelt an einem neuen Flächennutzungsplan.

Bestandsaufnahmen hatte der Planungsverband (PV) bereits im Vorfeld gemacht. Und den alten Plan von 1982 digitalisiert, wie Luisa Becker-Nickels und Maximilian Mergenthaler (beide PV) eingangs einer gut zweistündigen Versammlung informierten. Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen zu lassen, hatten die Moderatoren das gesamte Gemeindegebiet in vier Sektoren aufgeteilt: Alles nördlich der A 94, alles zwischen den Ortslagen Forstinning, Schwaberwegen bzw. Moos und der Autobahn, die Hauptbesiedlungsbereiche und der südliche Rest.

Gut besuchte Bürgerwerkstatt im katholischen Pfarrheim

In gut einer Stunde hatten die über 80 Teilnehmer Gelegenheit, untereinander zu debattieren und auf Zetteln zu vermerken, was sie für Zukunftsthemen speziell in den jeweiligen Räumen halten. Am Ende kam, mit Verlaub, wenig Überraschendes heraus. Und nicht immer wurden Anmerkungen gemacht, die später auch direkt in die Neuentwicklung eines Flächennutzungsplans einfließen können. Dieses Instrument ist nämlich schlichtweg nicht in der Lage, beispielsweise einen neuen Metzger für den Ortskern zu beschaffen, einen neuen Apotheker anzulocken oder für eine Flutlichtanlage für den Beachvolleyballplatz zu sorgen.

Ganz verloren gehen werden dieses Begehrlichkeiten jedoch auch nicht, so die jungen Planer, sondern vielmehr der Verwaltung und damit auch dem Gemeinderat zur weiteren Abarbeitung überlassen.

Zahlreiche Begehrlichkeiten besonders für die Ortsmitte

Verwertbare Anregungenfür ein Forstinning in 15 Jahren gab es aber dennoch: Für das Gebiet nördlich der A 94 etwa mehr Rad- und Fußwege, einen Badeweiher, Naherholungsmöglichkeiten oder den besonderen Schutz der Semptquellen. Aber auch mehr Lärmschutz wegen der Autobahn und weitere größere Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in Autobahnnähe. Durchaus interessant war da wohl auch, dass man sich auch Windräder nahe der A 94 vorstellen kann. Ein Hinweis, der auch Gültigkeit zu haben scheint für das Gebiet unmittelbar südlich der Autobahn 94. Für diesen Bereich fanden sich u.a. folgende Anregungen: Windkraft und PV-Anlagen mit Bürgerbeteiligungsmodellen, besserer Lärmschutz, mehr Hecken und Tümpel, mehr Rad- und Fußwege. Aber auch die Bitte, Forstinning sollte in keinem Fall noch näher an die Autobahn rücken.

Die allermeisten Hinweise bekamen die Planer, naturgemäß, für den Hauptort mit auf den Weg. Einige Notizen dazu: Metzgerei, Apotheke, bessere Nahversorgung, zentralerer Supermarkt, Verlegung der Gemeindebücherei in den Ortskern, Radweg nach Anzing (Anm.: bereits in der Mache), mehr E-Ladesäulen, Seniorenwohnformen, Verbesserung des ÖPNV/Busverkehrs, weniger Verkehrsbelastung und mehr Verkehrssicherheit, Tempolimits, unbedingt den Dorfcharakter bewahren, Zuzugsbeschränkungen. Und im südlichen Gemeindeteil: Waldspielplatz, mehr Bänke, mehr Mülleimer, Blühflächen, weniger Spritzmittel, Rekultivierung der Kiesabbauflächen.

Besonders vermisst: Apotheke und Metzgerei

Der Planungsverband wird nun, so hieß es am Ende, alle Anmerkungen sortieren und auswerten. Aufmerksam registrierten die beiden PV-Mitarbeiter samt Bürgermeister Rupert Ostermair aber auch, dass nicht wenige im Saal bereit wären, auch weiterhin mitzumischen. Mehrfach kam nämlich die Frage auf, wie es nach diesem Werkstatttermin weitergehen werde. Wörtlich lautete eine Anmerkung zum Beispiel: „Wir wollen dranblieben und nicht ausgebremst werden“.

Gut 80 Besucher kamen zur ersten Bürgerwerkstatt in den Pfarrsaal. Es geht um einen neuen Flächennutzungsplan für Forstinning. © Dziemballa

Was wann genau folgen wird, dazu gab es am Montag noch nichts Konkretes. Ostermair versprach immerhin, weiter zu informieren. Dass es weitere Zusammenkünfte der Bürgerinnen und Bürger geben werde, sei nach seinen Worten sehr wahrscheinlich.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter