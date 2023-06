Firmlinge aus Forstinning sammeln für Münchner Obdachlose gebrauchte Kleidung

Von: Jörg Domke

Kümmern sich um Obdachlose in München: Die Firmlinge Laurin, Vitus und Max (alle 13) und Mathias Weigl, in diesem Fall als engagierter Vater eines weiteren Firmlings. © jödo

Konkrete soziale Hilfe organisiert gerade eine Firmlingsgruppe aus Forstinning. Sie will Obdachlose in München unterstützen.

Forstinning – Mit dem Thema Obdachlosigkeit hat es die Forstinninger Kommunalpolitik relativ selten zu tun. Es sei aber nicht so, dass es sie nie auch gebe, sagt einer, der es wissen muss: Mathias Weigl ist im Rathaus der soziale Ansprechpartner und damit einer, der direkt dran ist an solchen Themen.

Weigl ist aber auch gerade Vater eines Firmlingskindes. Und dessen Gruppe hat sich, wie es nicht unüblich ist, unlängst eben mit dem sozialen Thema Obdachlosigkeit auseinandergesetzt. Dazu war die Gruppe zur St. Bonifanz Obdachlosenhilfe nach München gefahren, um sich dort, in einem Klostertrakt, ein eigenes Bild von der Situation betroffener Menschen zu machen.

Direkt Kontakt mit Obdachlosen habe es nicht gegeben, berichten Vitus, Max und Laurin. Das sind drei aus der Gruppe, die sich dieser Tage mit der EZ trafen, um eine Spendenaktion anzukündigen. Die drei bitten nämlich im Namen der gesamten Firmlingsgruppe in Forstinning um Kleiderspenden. Spenden speziell für Männer, weil die von Obdachlosigkeit mehr betroffen zu sein scheinen als Frauen.

Es geht dabei nicht um feine Kleidung oder gar Festtagsgardrobe, sondern um die ganz normalen Alltagsklamotten wie Hosen, Schuhe, Pullover, T-Shirt Socken – und das in alles Größen von L bis XXL.

Sammelaktion am 23. Juni vor dem katholischen Pfarrheim

Im Bonifaz-Haus hatten die Forstinninger übrigens eine Führung erhalten und dabei nicht nur erlebt, unter welchen Bedingungen dort Hilfe geleistet wird, sondern auch gelernt, dass es heutzutage ganz schnell kommen kann, in eine soziale Notlage zu geraten.

Die Münchner Einrichtung gewährt den Obdachlosen keine nächtlichen Unterkünfte, sorgt aber dafür, dass sie am Mittag warme Mahlzeiten bekommen. Im Speisesaal müssen sie aber nach einer Stunde wieder verschwinden, weil dann schon wieder die Nächsten warten. Am Tag, berichten die Firmlinge, würden auf diese Weise zwischen 400 und 450 Menschen, zumeist Erwachsene und nicht wenige Flüchtlinge, mit dem Nötigsten versorgt. Übernachten müssen viele, erzählen die jungen Forstinninger, auf der Straße, in Bahnhöfen, unter Brücken.

Die Kleiderspenden nimmt die Gruppe am Freitag. 23. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr, vor dem Pfarrheim entgegen. Danach wollen sie die Spenden unverzüglich, wie es heißt, zur Obdachlosenhilfe nahe des Königsplatzes bringen.

