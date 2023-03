Engagierte Katholiken fühlen sich ausgebremst

Von: Jörg Domke

Die eingerüstete Pfarrkirche in Forstinning © jödo

Kirchensanierung und Friedhof-Wiederbelegung sind zwei zentrale Themen in Forstinning. Und zwei Themen, die ganz schön die Nerven aufreiben können.

Forstinning – Auf den ersten Blick klingt das alles prima: Fast 750 000 Euro betragen aktuell die Rücklagen der katholischen Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung Forstinning. Martin Grasser trägt diese Zahlen und die finanziellen Bewegungen aus dem Vorjahr der Pfarrversammlung im Saal des Rupert-Mayer-Hauses sachlich und nüchtern vor. Was sich wie eine rundum positive Bestandsaufnahme anhört, ist aber in Wirklichkeit ganz anders zu bewerten.

Warum? Über 300 000 Euro des Ersparten muss die Pfarrei per se schon einmal subtrahieren. Das ist der Eigenanteil, mit dem sich die Kirchengemeinde an der laufenden Sanierung des Gotteshauses zu beteiligen hat. Weitere fast 180 000 Euro sollte man, so Grasser, ebenfalls besser schon aus dem Langzeitgedächtnis streichen. Das Geld wird zurückgelegt für die noch anstehende Mitbeteiligung der Pfarrei an der Neugestaltung des alten Friedhofteils direkt neben der Pfarrkirche. „Wir leben von der Substanz“, so Grassers ernüchterndes Resümee an die zahlreich erschienenen Katholiken.

Rücklagen schmelzen in absehbarer Zeit enorm dahin

Vorher nutzt Pfarrgemeinderatsvorstand Toni Beer das Auditorium, um über genau diese beiden dicken Brocken an Baumaßnahmen detaillierter zu informieren. Er hat sich inzwischen so intensiv in die Materie eingearbeitet, dass ihm die Versammlung als Dank einen Extraapplaus spendiert.

Mit Blick auf die Kirchensanierung räumt der PGR-Vorsitzende einen inzwischen erheblichen Zeitverzug ein. Corona samt damit verbundener Liefer- und Personalengpässe nennt er einerseits als Gründe. Aber auch rein Fachliche. Schon das Fundament sei sehr viel schlechter gewesen als zunächst angenommen. Bis zu 1,5 Meter habe man auskoffern müssen, heißt es. Fakt zwei: Bei einer genaueren Dachstuhluntersuchung sei festgestellt worden, dass der Hausschwamm sehr viel intensiver gewachsen sei als befürchtet. Das habe massive Dachöffnungen nötig gemacht. Der Kaiserstiel sei überraschenderweise auch noch morsch gewesen. Kurzum: Man habe sich, so Beer, schweren Herzens für eine Komplettsanierung statt Stückwerk entschieden. Ganz nach dem Motto: Wenn wir jetzt nichts tun, fällt es der nächsten Generation auf die Füße. Über der Apsis komme demnächst notgedrungen auch noch der komplette Dachstuhl runter; samt Aufbau eines Notdachs. Das alles habe die ursprünglich kalkulierten Kosten von 1,27 auf 1,54 Mio. Euro anwachsen lassen.

25 Prozent davon gehen zulasten der Pfarrei. Der Nachtrag, so Beer, sei beim Ordinariat schon eingereicht worden. Klares Ziel der Forstinninger ist es dabei, dass die entstandenen Mehrkosten komplett beim Ordinariat bleiben. Eine Entscheidung steht aber noch aus.

Neue Bestimmungen beim Anlegen neuer Friedhöfe

Komplizierter ist fast noch die Idee, den alten Teil des Kirchenfriedhofs wieder neu zu belegen. „Ein sehr bürokratischer Vorgang“, so Beer im Plenum. Vor allem auch, weil Anträge und Anrufe so gut wie nie beantwortet würden. Inzwischen hat er nach eigenen Angaben den Generalvikar kontaktiert. Man fühle sich ausgebremst, wählte der engagierte Forstinninger durchaus kritische Worte zur Umschreibung der Lage. Immerhin hat die politische Gemeinde das Ihre schon getan - und 150 000 Euro Zuschuss zugesagt.

Doch es gibt noch weitere Hürden. Für eine Wiederbelegung sei ein Bodengutachten nötig, erklärt Beer. Verbunden mit der Gefahr, dass es zu Genehmigungsproblemen kommen könne wegen neuer Vorschriften. Hintergrund: In der Schotterebene versickert Wasser schneller. Das kann auch zu Grundwasserbeeinträchtigungen durch neue, frische Grabstellen führen. Gut möglich also, dass in Zukunft bei Neufriedhöfen Abdichtungen nach unten eingebaut werden müssen.

Geradezu zu Gelächter im Saal führt eine Nebenbei-Bemerkung Beers. Eine völlig marode Trennmauer zwischen altem und ganz altem Kirchenfriedhof sei längst als Denkmal eingestuft worden, berichtet Beer. Sein Abschlussfazit: „Was den weiteren Verlauf in Sachen alten Friedhof angeht, kann ich derzeit keine verlässlichen Daten nennen.“

