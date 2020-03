Gemeinderatswahl Forstinning: Kräfteverhältnisse bleiben

Bunter und Lebhafter: So lässt sich der neue Forstinninger Gemeinderat bezeichnen. Mit dabei: Die Grünen.

Forstinning – Es wird deutlich bunter und lebhafter im neuen Forstinninger Gemeinderat. Erstmals gibt es im Plenum eine Fraktion der Grünen; was kein Wunder ist, denn bis vor ein paar Wochen existierte noch nicht einmal eine Ortsgruppe.

Forstinning: Grüne auf Anhieb drei Mandate bekommen

Auf Anhieb haben es drei Mandatsträger geschafft. Das ist respektabel. Ansonsten: Viel Stabilität bei der ÜWG, die wie die Christsozialen auf fünf Sitze kommt. Die SPD verlor einen Sitz. Das Wesentliche: Die Kräfteverhältnisse bleiben halbwegs erhalten. CSU-Bürgermeister Rupert Ostermair wird sich auch weiterhin Mehrheiten im Plenum suchen müssen.

In den allermeisten Fällen gelang das in Forstinning allerdings in den letzten Jahren. Sein persönliches Ergebnis überraschte dagegen. Obwohl ohne Gegenkandidat, wählten ihn 79,5 Prozent. Die gestern dazu veröffentlichte Zahl war falsch.

Der neue Gemeinderat

CSU: Richard Kilger (1175 Stimmen, Listenplatz 4), Anna Adlberger (1151, LP 1), Sieglinde Frisch (836, LP 3), Martin Hörndl jun. (726, LP 5), Hubert Hörndl (647, LP 9).

SPD: Christine Reichl-Gumz (776, LP 4), Jakob Weiß (537, LP 1), Angelika Wimmer 450, LP 2).

Grüne: Andreas Löffl (664, LP 8), Lisa-Maria Bötsch (436, LP 1), Joachim Wimmer (417, LP 4).

ÜWG: Dr. Peter Dirscherl (1270, LP 2), Dr. Susanne Grasser (1241, LP 1), Johannes Hörgstetter (903, LP 3), Werner Ehrnstraßer (877, LP 4), Alois Eicher (804, LP 6).