Gleich zweimal im Landkreis an einem Tag: Den Jubilaren zur Ehr’

Von: Jörg Domke

Pfarrer Bernhard Waldherr weiht in Forstinning die neue Fahne und das HLF 20. © Dziemballa

Gleich zwei Jubiläen wurden an diesem Wochenende bei Feuerwehren im Landkreis gefeiert. In Forstinning im Norden und in Glonn im Kreissüden.

Forstinning/Glonn – Willkommen im Einkaufs....: Hans Well hat den Satz noch nicht zu Ende gebracht, da fliegen ihm und seinen Kindern auf der Bühne der Feuerwehr Forstinning schon die Sympathien entgegen. Paradies will der kabarettistische Volksmusiker sicherlich nicht sagen. Auch von einem Zentrum ist gewiss nicht die Rede. Eher wohl von einer Wüste.

Im fast ausverkauften Festzelt in Forstinning weiß längst jeder, was tatsächlich gemeint ist. Auch, als Well auf den Wegfall der letzten noch verbliebenen Metzgerei am Ort anspielt und für einen Großteil des Auditoriums die Forderung formuliert: „Wir wollen keine Vegetarier werden“.

Well und seine Wellbappn machen am Festsamstag das wahr, was sie einem EZ-Interview neulich schon andeuteten: Musikalisches Kabarett zu liefern mit stark lokalen Bezügen. Auch Luise Kinseher lässt sich da nicht bitten. Bewundert 150 Jahre des Bestehens einer Dorffeuerwehr und fragt doch gleich frech nach, ob es damals, 1872, überhaupt schon etwas geben habe, was in Forstinning hätte brennen können.

Kabarett mit einigen lokalen Spitzen

Das Publikum lacht herzhaft. Selbstironie inbegriffen. Dass Forstinning nicht gerade ein Ort ist, bei dem man von Sehenswürdigkeiten erschlagen würde (O-Ton Kinseher), steht ja nun einmal außer Zweifel.

So viel Gaudi am Samstag, so ernsthafter der gestrige Festsonntag mit Gottesdienst, Fahnen- und Fahrzeugweihe auf der Heinzellerwiese. Im Mittelpunkt Feuerwehrseelsorger Matthias Holzbauer, der sich gleich mal Bürgermeister Ostermair herauspickt und ihn als denjenigen tituliert, der als oberster Dienstherr regelmäßig 72 Jünger aussendet, die alle Nächstenliebe praktizieren. „Geht raus und macht was, das ist unser Einsatzauftrag“, so der Glonner, der in fast allen seinen Worten gedanklich auch immer bei seinen Freunden in Glonn ist, die zeitgleich das 150-Jährige feiern. Forstinning habe jedoch zuerst angefragt, sagt der Diakon. Logisch, dass er gerne auch bei den Kameraden im Landkreissüden gewesen wäre.

Was Holzbauer in seiner Ansprache in Forstinning an die Feuerwehrler richtet, ist gewissermaßen auch für die FFW in der Marktgemeinde bestimmt: Jeder von ihnen werde, wie es das Evangelium formuliere, „unter Wölfe“ geschickt. Besonders tragisch sei dabei, wenn Helferinnen und Helfer auf Menschen träfen, die ihnen nicht wohl gesonnen seien. Dabei sei Nächstenliebe, wie sie bei den Feuerwehren praktiziert werde, eigentlich ein Auftakt an jeden. Holzbauer: „Jeder müsste eigentlich bei einer Ortsfeuerwehr sein“. Die Gründung von Ortswehren/ Bürgergemeinschaften, vor 150 Jahren sei für ihn aus heutiger Sicht jedenfalls die beste Erfindung gewesen, die man sich vorstellen könne.

