Hans Well vorm Auftritt in Forstinning: „Feuerwehrfest ist die höchste Auszeichnung“

Von: Armin Rösl

Teilen

Hans Well und seine Kinder spielen am 2. Juli beim Feuerwehrfest in Forstinning. © Martin Bolle

Beim Fest zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Forstinning werden am 2. Juli Hans Well & Wellbappn zusammen mit Luise Kinseher auftreten. Wir sprachen mit Hans Well.

Forstinning – Gefühlt ein halbes Leben war Hans Well (das 9. von 15 Kindern der Familie) mit seinen Brüdern Michael und Christoph die Biermösl Blosn: 35 Jahre kabarettisierte und musizierte die freche und ehrliche Kleinkapelle durchs Land, viele Jahre davon zusammen mit dem ebenfalls legendären Gerhard Polt. Nach dem Aus der Blosn ist Hans Well (Jahrgang 1953) mit seinen Kindern Jonas (Jahrgang 1996), Sarah (geboren 1991) und Tabea (1993 zur Welt gekommen) als „Hans Well & Wellbappn“ unterwegs. Nicht minder kabarettistisch, politisch und frech, humorvoll und bayerisch-musikalisch anspruchsvoll.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Beim Jubiläumsfest zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Forstinning treten Hans Well & Wellbappn zusammen mit der Kabarettistin Luise Kinseher am Samstag, 2. Juli, im Festzelt auf.



Herr Well, spielen Sie mit oder gegen Luise Kinseher?

Hans Well: Beides. Wir werden teilweise gemeinsam auf der Bühne agieren, dann wieder jeder einzeln. So ähnlich, wie es früher bei der Biermösl Blosn mit Gerhard Polt war.

Vorverkauf Karten für den Kabarettabend mit Hans Well & Wellbappn und Luise Kinseher am 2. Juli gibt es im Vorverkauf bei Forstflor (Mühldorfer Straße 20) in Forstinning und online unter feuerwehr-forstinning.de/150jahre/tickets.

Der Eintritt beträgt 22 Euro. Einlass und Bewirtung im Festzelt ist ab 18 Uhr.

Was dürfen die Besucher in Forstinning erwarten?

Ein wesentlich besseres Programm, als es im Fernsehen läuft. Zum Einstieg werden wir ein Lied mit Text über Forstinning darbieten.

Woher haben Sie hierfür die Informationen?

(grinst) Ich habe meine informellen Mitarbeiter.

In einem Bierzelt aufzutreten: Hat man da als Kabarettist Angst, dass die Leute nicht aufmerksam sind?

Nein, im Bierzelt ist die Aufmerksamkeit genau so hoch wie im Wiener Burgtheater. Ich musste noch nie in einem Bierzelt sagen: Jetzt seid’s amoi staad!

Herr Well, bitte vollenden sie diesen Satz: „Beim Feuerwehrfest in Forstinning aufzutreten ist...“

...die höchste Auszeichnung. Weil man bei Festen wie diesen direkt an der Basis ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.