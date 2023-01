Uraltes Handwerk mit viel Hightech: Andreas Löffl betreibt die einzige Mühle im Landkreis Ebersberg

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Fast wie vor 150 Jahren: Beim Mahlen nutzt der Müller die Schwerkraft. Säcke muss Andreas Löffl heutzutage jedoch nicht mehr so viele schleppen. © J.Dziemballa

Das Handwerk des Müllers ist uralt und gleichzeitig hochmodern. Zu Besuch bei Andreas Löffl, dem einzigen Müller im Landkreis Ebersberg.

Forstinning – „Müller“ gibt es eigentlich nicht mehr, stellt Müllermeister Andreas Löffl, Müller der Wolfmühle in Forstinning, klar. Mittlerweile heißt sein Beruf korrekt: Verfahrenstechnologe Mühlen- und Getreidewirtschaft. Aber das ist nicht das einzige, das sich in der Müllerei verändert hat.

Es ist das älteste Handwerk der Welt, erklärt der Forstinninger, dessen Familie seit vier Generationen Müller hervorbringt, denn: „Der erste, der irgendwann mal ein Samenkorn genommen und zwischen zwei Steinen zerrieben hat, ist damit schon einer müllerischen Tätigkeit nachgegangen.“

Das Verfahren ist über die Jahrhunderte fast gleich geblieben

Bis vor 150 Jahren blieb das Mahlen zwischen zwei Steinen auch der technische Stand, so der 52-Jährige. Dann erst wurden neue Mahlmaschinen, bei denen das Getreide mit Metallwalzen zerkleinert wurde, entwickelt. „Die konnte man präzise einstellen und das Getreide auf spezielle Art und Weise zerkleinern“, weiß der Müller und fügt hinzu: Mit dieser Neuerung seien viele Entwicklungen in der Getreidemüllerei einhergegangen. Die österreichische Monarchie habe Wert auf weiße und helle Mehle gelegt, die es bis dahin nicht gab. Die führenden Entwickler neuer Arbeitstechniken im Müllerhandwerk waren daher in Ungarn zu finden.

Als man dann durch die Dampfmaschinen nicht mehr auf Wasser- und Windkraft angewiesen war, führt Löffl weiter aus, und somit große Mahlmaschinen einfach angetrieben werden konnten, „wurde sehr schnell von der handwerklichen Produktionsweise zur industriellen übergegangen“.

Am Prinzip des Müllerhandwerks hat sich aber auch in den letzten 150 Jahren nicht viel verändert: Getreide wird gemahlen und gesiebt. Dabei lässt man noch immer die Schwerkraft für sich arbeiten; das Getreide rutscht Schritt für Schritt ein Stockwerk tiefer, wird wieder nach oben befördert und startet erneut seinen Weg nach unten.

So viele schwere Säcke wie bei Max und Moritz muss keiner mehr schleppen

„Die Arbeit ist die gleiche“, sagt der Müllermeister. „Aber es ist ein Wandel drin.“ Denn heute geht das meiste automatisch, früher mussten dafür Säcke geschleppt werden: „Aber damals halt nicht vier oder fünf Stockwerke“, erklärt Löffl, „sondern nur eins“.

Überhaupt geht auch in einer Mühle heute vieles automatisch: „Es ist nicht mehr so wie bei Max und Moritz“, sagt der Forstinninger mit einem Lachen, „dass der Müller Getreidesäcke rauf und runter schleppen muss. Die wenigsten stehen auch noch so im Staub, wie ich, weil die Betriebe viel größer sind.“ Das Getreide wird maschinell angenommen, maschinell gereinigt, das Mehl maschinell in Tüten abgefüllt.

„Vor allem die Geschwindigkeit und die Komplexität der Maschinen haben sich verändert“, weiß der Müllermeister. Mehrere hundert Tonnen Getreide kann ein Müller nun allein am Tag verarbeiten, früher hätte es dazu zehn bis 20 Leute gebraucht. Gemahlen wird noch immer mit Metallwalzen, aber Löffl merkt an: „Die haben mehr Raffinesse, da braucht es schon technisches Know How.“ Überhaupt sei der Beruf des Müllers sehr techniklastig, meint er weiter, nicht nur was Maschinen angeht – auch was das Zusammenspiel von Getreide und Maschine angeht. „Nur wenn man das beherrscht“, erklärt Löffl, „kann man das beste Mehl aus dem Getreide rausholen“.

Heutzutage wird alles zentral gesteuert

Mit dem Wandel im Handwerk hat sich auch in der Ausbildung einiges getan. Allein in den letzten 25 Jahren, die Löffls Lehre nun schon zurückliegt: viel mehr Computertechnik, -überwachung und -programmieren sei nun Teil der Ausbildung. „Man lernt heute kaum noch, wie man Maschinen mit der Hand einstellt, sondern es gibt eine zentrale Steuerkanzel.“ Dafür lernt man heute nicht mehr nur, wie man Mehl herstellt, sondern auch die Produktion von Futtermittel – denn die folgt einem ähnlichen Prinzip, weiß der Müller.

Und in der Müllerei müsse man sich auch anpassen: Lebensmittelunverträglichkeiten, der Wunsch nach Spezialgetreide, Urgetreide oder etwas ganz anderem, wie zum Beispiel Leinsamen, nehmen immer mehr zu. „Früher konntest du produzieren was du wolltest, du hast es verkauft“, sagt Löffl mit einem Lachen. „Heute musst du besser sein, als die Konkurrenz, damit du’s verkaufen kannst.“

Auch Tauschmüllerei sei früher stark betrieben worden und bis in die 60er-Jahre noch weitverbreitet gewesen. Der Mahllohn für den Müller war damals eine Mehlabgabe. Erst als die Bäcker und damit einhergehend auch die Mühlen größer wurden, setzte sich der normale Verkauf des Mehls durch.

Körperlich sei es, trotz der sechs-Tage-Woche, kein besonders anstrengender Beruf mehr, meint der 52-Jährige. „Laut und staubig ist es halt.“ Früher habe man als Müller mit Hundert-Kilo-Säcken hantiert, heute sind es maximal noch 25 Kilo. Was dafür anstrengender ist als früher: „Innerhalb einer Woche bekommst du die ganze Ernte.“ Das war früher anders, da konnten die Bauern ihr Getreide nicht so schnell ernten, wie heute. „In der Zeit konnte man alles gut einlagern“, erklärt Löffl. „Heute kommt alles gleichzeitig. Mit den großen Mähdreschern sind natürlich ruckzuck hundert Hektar weggedroschen.“

Oft werde er gefragt, was er eigentlich außerhalb der Erntesaison arbeite, lacht der Müller. Nur wenigen sei tatsächlich klar, dass das Getreide übers Jahr verteilt in kleinen Portionen verarbeitet wird.

Der Kontakt zum Rohstoff, aber auch zum Produkt, gehe heute einfach mehr und mehr verloren. Bedauerlich, findet der 52-Jährige. „Die Verknüpfung ist einfach bei vielen nicht mehr da. Ich werde sogar manchmal gefragt: Was, du bäckst Brot?“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg