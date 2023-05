Eine teils hitzige Debatte, aber auch mit ganz versöhnlichen Tönen am Schluss

Von: Jörg Domke

Gut 70 Forstinninger besuchten den Abend zum Thema Asyl im katholischen Pfarrheim. © J.Dziemballa

Nicht alles ist schlecht, nicht alles gut: So schaut es gegenwärtig aus mit Blick auf die Asylsituation in Forstinning.

Forstinning – Kurz vor halb acht. Mathias Weigl, der für soziale Fragen im Rathaus Forstinning zuständige Ansprechpartner, steht ein wenig nachdenklich vor dem Eingang des Rupert-Mayer-Hauses. In ein paar Minuten soll im örtlichen Pfarrsaal hinter ihm eine Info- und Diskussionsrunde starten zum Thema Asyl. Speziell soll dabei die Situation in der Nord-Gemeinde beleuchtet werden.

Doch zu diesem Zeitpunkt wartet nicht einmal ein halbes Dutzend Interessierter im katholischen Pfarrheim auf das, was da u.a. von ihm vorbereitet worden ist. Schlagartig aber ändert sich die Lage. Als Weigl zusammen mit der Moderatorin des Abend, seiner Kirchheimer Kollegin Anja Wosch, den Abend formell eröffnet, sind fast 70 Forstinninger mit von der Partie. Mit so einer Resonanz haben Weigel und Co. wahrlich nicht gerechnet.

Als Hauptreferentin stellt sich Jana Weidhaase vom Bayerischen Flüchtlingsrat vor. Ihr Job: Ihre Nichtregierungsorganisation, gegründet 1986, vorstellen. Und davon zu erzählen, was man so macht: Beratung nämlich, Projektarbeit, Gewaltschutz, PR- und Pressearbeit, Lobbyarbeit. Ein mühsames Geschäft, wie es scheint. Die Bretter, die gerade in Bayern zu bohren seien, seien mitunter sehr dick, kann man in ihrem Vortrag heraushören.

112 Flüchtlinge halten sich gegenwärtig in der Gemeinde auf

Die Referentin hat viel Zahlen dabei: Weltweite Daten, deutschlandweite Fakten. Im Kern lautet ihre Botschaft: Flucht ist aktuell ein besonders starkes Problem. Die Tendenzen stark steigend. Und das nicht nur wegen des Ukraine-Konflikts. Keiner wisse, was noch im Sudan passiere, ergänzt etwa Bürgermeister Rupert Ostermair. Dass in absehbarer Zeit weitere Flüchtlinge bzw. Asylsuchende kommen werden, scheint längst unbestritten zu sein. Zurzeit seien alleine aus der Ukraine über 151000 Menschen im Freistaat, heißt es. Dazu viel Syrer, Iraner, Türken, Afghanen, Eritreer.

Mathias Weigl kennt die lokalen Fakten: 112 Flüchtlinge zählt man in Forstinning gerade - 67 Erwachsene, 45 Kinder. 88 stammen aus der Ukraine. Die Anderen sind aus dem Kongo, Sierra Leone, der Türkei, Peru und dem Libanon. Untergebracht in fünf Immobilien, die der Landkreis eigens angemietet hat. In drei Häusern wohnen ausschließlich Ukrainer, in einem eine türkische Flüchtlinge. Sechs ukrainische Familien haben privat Wohnungen gefunden. Es gibt zudem eine multinationale Wohngemeinschaft, so Weigl.

Frage aus dem Plenum: Warum kommen Flüchtlinge aus der Türkei zu uns?

18 der 45 Kinder, heißt es weiter, besuchen speziell eingerichtete Deutsch-Klassen in Markt Schwaben und Poing, sechs Ukrainer sind an der örtlichen Grundschule, dazu drei weitere Schüler aus Flüchtlingsfamilien. Nicht alle haben derzeit ein Betreuungsangebot.

2015 hatte Mathias Weigl beruflich bereits intensiv im benachbarten Forstern mit dem Thema Asyl zu tun. Damals ging sozusagen der sprichwörtliche Kelch noch an Forstinning vorbei. Heuer ist das anders.

Warum sind Türken unter den Flüchtlingen?, will jemand aus dem Auditorium wissen. Grundsätzlich gebe Deutschland jedem das Recht, Asyl zu beantragen, heißt die Antwort. Auch in Ländern, die aus unserer Perspektive sicher erschienen, könne es Verfolgung geben.

Helferkreis räumt Kommunikationsprobleme ein

In Forstinning hat sich längst eine Helferkreis etabliert. Man bemühe sich nach Kräften, die Integration der Flüchtlinge so gut wie möglich zu begleiten, sagt etwa Toni Beer, ansonsten örtlich bekannt u.a. auch als Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Was aber nicht ausschließe, dass es auch zu Konflikten komme. Erst vor ein paar Wochen, heißt es aus dem Plenum, habe es einen Polizeieinsatz gegeben. Inzwischen trauten sich Kinder nicht mehr in die Nähe des Anwesens, äußern sich direkte Anlieger kritisch. Auch ein offenes Feuer im Garten zum Zweck der Essenszubereitung habe es gegeben, heißt es gleich hinterher. Es habe sich um einen Einsatz gehandelt aufgrund häuslicher Gewalt gegenüber einer schwangeren Frau, also um ein internes Problem, versucht Beer zu erklären. Etwas, was auch in deutschen Familien vorkomme. Auch Rupert Ostermair ist bemüht, die Wogen zu glätten. Und wirbt zugleich um Toleranz für andere Kulturen. Eine andere Anliegerin bestätigt dagegen, dass es inzwischen besser sei. Erst unlängst habe sie der Familie einen Grill geschenkt. Das Plenum applaudiert.

Es sei kaum möglich, mit den Angekommenen in Kontakt zu treten. Die verbarrikadierten sich förmlich, moniert eine andere Forstinningerin. Sie kenne nicht mal die Nationalität der neuen Nachbarn. Toni Beer räumt derweil selbstkritisch Kommunikationsfehler ein. Man werde künftig als Helferkreis besser informieren, sagt er.

Polizeieinsatz sorgt für Kritik von Nachbarn

Vom Tisch ist die Kritik damit nicht. Die Debatte droht sogar zu eskalieren, als sich erneut die schon erwähnten Nachbarn zu Wort melden und auf energetische Defizite des vom Kreis angemieteten Objekts verweisen. Als dann noch der „Hinweis“ kommt, man solle der Familie doch ein 49-Euro-Ticket spendieren und nach Berlin schicken, gibt es erste Veranstaltungsgäste, die den Saal erbost verlassen. Beer und Ostermair, aber besonders Susanne Grasser (Richterin und aktiv im Helferkreis) gelingt es, dass die Situation nicht noch weiter eskaliert.

Wie versöhnlich klangen da die Worte von Alina Midoni, einer 2018 aus der Ukraine zugereisten Lehrerin und dreifachen Mutter, die sich froh und dankbar äußert über die Art und Weise, wie herzlich ihre Familie einst aufgenommen worden sei. „Wir sind“, sagt sie gerührt, „genau in das richtige Dorf gekommen“.

