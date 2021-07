Forstinninger Biker-Park: Einfach mal abheben

Hohe Sprünge wie dieser von Julian Filser sind durchaus möglich auf der Bikeranlage in Forstinning am Rande einer Kiesgrube. Mit viel Engagement haben Jugendliche die Strecken hergerichtet. Sie freuen sich, wenn weitere Biker vorbeischauen.

Spannender Parcours am Rande der Kiesgrube

Am Rande der Hörgstetter-Kiesgrube bei Forstinning ist seit einiger Zeit Action angesagt. Mountainbiker aus der Gemeinde haben sich dort eine Bikeranlage gebaut.

Forstinning – Man muss schon etwas genauer hinschauen, um den Biker-Park der Gemeinde Forstinning zwischen einer Hörgstetter-Kiesgrube und den weiten Feldern zwischen Ortskern und Forstrand an der Parkstraße zu entdecken. Die Anlage scheint irgendwie gut versteckt, ja geradezu getarnt zu sein im aktuell dichten sommerlichen Grün, würde da nicht ab und an hinter dem Gebüsch ein Mountainbike-Fahrer durch die Botanik rauschen und so die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

An diesem Nachmittag wird es ausnahmsweise sogar mal richtig laut. Die jungen Leute haben ihren Rasenmäher betankt und angeworfen. Und sie rasieren gerade das ab, was in den letzten Tagen und Wochen gewachsen ist. Den Benziner haben sie einst im Sperrmüll am Straßenrand entdeckt und selbstständig wieder aufgemöbelt. Längst ist er ein wertvolles, weil zeitsparendes Werkzeug für ihre landschaftspflegerischen Eingriffe geworden.

Drei Strecken mit unterschiedlichem Profil

Insbesondere geht es den Jugendlichen gerade darum, die drei Mountainbike-Strecken so auszulichten, dass man möglichst bald schon wieder von ganz oben hinabfahren kann über großteils künstlich angelegte Hindernisse. Hindernisse, die auch schon mal Namen tragen wie etwa „Drop“. Das ist eine modellierte Rampe, hinter der es nach ein paar Sekundenbruchteile im Flug durch den Wald gehen soll – und am Ende eine möglichst gefahrlose Landung, um dann gleich wieder Geschwindigkeit aufzunehmen bis zum nächsten Höhepunkt.

Das Ganze nennt sich hier Biker-Park, besteht seit dreieinhalb Jahren und befindet sich an einer Stelle in Forstinning, die Eingesessene schon lange kennen; nämlich als Schlittenberg, den schon einige Generationen Forstinninger lieben- und schätzen gelernt haben.

Zum Beispiel auch die Eltern von Ben und Simon. Die beiden jungen Leute sind 18 und momentan so etwas wie die Doppelspitze eines losen Zusammenschlusses von acht bis zehn Jugendlichen, die eines gemeinsam haben: eine Vorliebe dafür, mit Mountainbikes möglichst spektakulär einen Berg hinunterzufahren und dabei ganz viel Spaß zu haben.

Auf Schnelligkeit kommt es gar nicht an

Der Höhenunterschied macht hier ziemlich genau zwölf Meter aus. Die längste der drei Biker-Strecken ist immerhin gute 120 Meter lang. Das hört sich nicht an wie ein Vergnügen von unendlicher Länge, aber besser als nichts ist es allemal. Und so gut immerhin, dass auch schon Biker aus der Nachbarschaft einschließlich Gemeinden aus dem Landkreis Erding zum Forstinninger Park kommen, um hier ihrem Hobby nachzugehen.

Das Tempo, verrät Ben, sei bei den Abfahrten gar nicht mal entscheidend. Niemand habe jemals ernsthaft in Erwägung gezogen, eine Stoppuhr in Gang zu setzen, um zu messen, wer hier der Schnellste sei. Vielmehr gehe es darum, den Sprüngen eine gewisse Ästhetik in der Flugphase zu verschaffen. Das Wort „Flow“ fällt ein paar Mal. Das heißt eigentlich „fließen“ bzw. „strömen“ – und es hört sich nun auch nicht gerade nach Bummelei an.

Das mit dem „Flow“ klappt am besten mit entsprechend geschaffenen Fahrrädern. Ben kennt sich damit besonders gut aus. In einem Radlgeschäft in Ebersberg macht er gerade eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker. Ein noch recht seltener Beruf, wie er sagt. Um zur Berufsschule zu kommen, muss der Forstinninger regelmäßig nach Straubing. Gutes Material koste nach seiner Schätzung schon so was zwischen 2500 bis 3000 Euro, anständiges Gebrauchtes liege bei 1200 und 1500 Euro.

Tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Simon dagegen ist noch Schüler. Sein älterer Bruder Oliver war es damals, der ins Rathaus ging und dort vorsichtig anfragte, ob Möglichkeiten für Biker auch Forstinning geschaffen werden können. In Jugendpfleger Matthias Weigl fanden sie einen ersten Ansprechpartner mit offenen Ohren. Daraus folgte eine bis heute super Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der das Areal, eine einstige Müllkippe übrigens, gehört. Brauchen die jungen Leute etwa Material, wird schon mal was besorgt. Vieles aber erledigen die Jung-Biker in Eigenleistung.

Gerade jetzt gilt es, die Strecken von Gestrüpp zu befreien. Die erzwungenen Corona-Pause hatte der Natur die Chance gegeben, wild und teils üppig zu wachsen. Das muss gerade wieder zurückgeschnitten werden, damit spätestens in den bevorstehenden Ferien wieder schwungvolle Fahrten möglich werden.

Heuer ist der Biker-Park sogar auch Schauplatz eines Sommerferienangebots des Vereins „Mach mit“. „Basics auf dem Mountainbike“ wird schon am kommenden Samstag 31. Juli, in zwei Kursen angeboten. „Wir erklären, zeigen und üben mit euch die wichtigsten Techniken, um auch im Gelände sicher auf dem Rad zu sein“, heißt es ab 9.30 und ab 13 Uhr für junge Leute ab acht bzw. zwölf Jahren. Das Angebot diene auch dazu, sagen Ben und Simon, den Bekanntheitsgrad des Forstinninger Bikerparks zu erhöhen. Sollten darüber hinaus Jugendliche Gefallen finden an ihrem Sport, müsse man sich nicht einmal formell anmelden, sondern einfach zur Anlage kommen. „Man findet hier immer einen von uns“, heißt es.

Stolz ist man, dass man im Jahr 2018 sogar auf Kreisebene einen Jugendförderpreis über 1000 Euro gewinnen konnte. Als ein vorbildliches Beispiel dafür, wie sich Jugendliche für andere Jugendliche engagieren, wie es sinngemäß hieß. Von dem Geld wurde vorwiegend Werkzeug gekauft. Werkzeug, das regelmäßig zum Einsatz kommt, denn nur mit dem Rasenmähereinsatz reicht es nicht, die Strecken so sicher und so spektakulär wie möglich zu bewahren.