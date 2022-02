Letzte Gemeinde im Landkreisnorden: Jetzt bekommt auch Forstinning eine Asylunterkunft

Von: Jörg Domke

Die Wohnung im Obergeschoss mietet der Landkreis als Asylunterkunft. © Dziemballa

Der Landkreis Ebersberg hat erstmals eine Wohnung für Asylsuchende in Forstinning angemietet. Ab März sollen dort die ersten Bewohner einziehen.

Forstinning – Bislang war die Gemeinde Forstinning die einzige im nördlichen Landkreis Ebersberg, in der es seit 2015 keine Unterkünfte des Landratamtes für Asylsuchende gab. Es hatte zwar damals die eine oder andere Überlegung gegeben, zum Beispiel in Gestalt von Containern, am Ende aber waren alle Ideen aus unterschiedlichsten Gründen wieder verworfen worden.

Dass die Gemeinde Forstinning hier lange Zeit ein weißer Fleck blieb, war nicht nur politischen Entscheidungsträgern in den Nachbargemeinden aufgefallen, sondern auch den Forstinningern selber. Erster Bürgermeister Rupert Ostermair (CSU) hatte davon auch schon mindestens einmal in einer Bürgerversammlung berichtet, als es dieses Format noch gab.

Immobilie wurde dem Landkreis angeboten

Nun aber scheint es so, dass es bald schon auch eine Unterkunft für Asylbewerber in der Gemeinde am nördlichen Forstrand geben wird. Das jedenfalls teilte die Gemeindeverwaltung am Dienstag am Rande einer öffentlichen Sitzung des Plenums in der Turnhalle der Grundschule mit. Konkret gehe es um das Anwesen in der Münchner Straße, in der sich die Bäckerei Kreitmaier eingemietet hat. Für Asylsuchende habe der Landkreis eine Wohnung in der ersten Etage direkt beim Hausbesitzer angemietet, hieß es. Dem Landkreis sei die Immobilie angeboten worden.

Die Pressestelle des Landratsamtes Ebersberg bestätigte gestern den Vorgang. Man habe das besagte Objekt angemietet und gehe von einer Belegung in der Größenordnung von zehn Plätzen aus. Bis dato habe es noch keine Zuweisungen durch die Regierung von Oberbayern gegeben. Bezogen werden sollen die Räumlichkeiten voraussichtlich ab Mitte März, so Sprecherin Evelyn Schwaiger. Gegenüber der Heimatzeitung wies sie darauf hin, dass der Landkreis auch weiterhin geeignete Immobilien zur Miete suche, um Asylsuchende möglichst dezentral unterbringen zu können.

Alle bisher angebotenen Wohnung waren nicht geeignet

Dritte Bürgermeisterin Christine Reichl-Gumz nahm den Hinweis der Verwaltung zum Anlass, an die bereits im Jahr 2015 im Ort gezeigte Hilfsbereitschaft vieler Forstinninger Bürgerinnen und Bürger zu erinnern. Sie alle seien damals gewissermaßen nicht zum Zuge gekommen, weil es für Asylbewerber keine geeigneten Unterkünfte auf Gemeindegebiet gegeben habe.

Eine Liste potenzieller Helferinnen und Helfer aber müsste womöglich noch existieren; und sollte aus gegebenem Anlass umgehend gesichtet und ausgewertet werden. Rupert Ostermair betonte, dass für die Unterbringung und Betreuung in erster Linie der Landkreis zuständig sei. Wenn Hilfe, wie von Frau Reichl-Gumz angesprochen, auch aus Reihen der Gemeinde erfolge, dann auf freiwilliger Basis und als Zusatz zu den Leistungen des Landratsamtes.

