In den Pfarreien hierzulande geht’s demnächst ans Eingemachte

Von: Jörg Domke

Pfarrheim und Pfarrkirche in Forstinning: Das Zentrum der katholischen Gemeinde. Doch es stehen Veränderungen an. © jödo/Archiv

Austritte auf der einen Seite, anstehende Veränderungen in den Personalstrukturen andererseits: In den Kirchengemeinden wird sich viel ändern (müssen).

Forstinning – Die Probleme der beiden großen christlichen Kirchen, die sich bereits seit einiger Zeit vorwiegend und ziemlich massiv in Austritten ausdrücken, haben längst auch die Basis bei uns erreicht. Und damit auch Gemeinden, die bislang noch von einer sehr viel mehr verbreiteten Volksfrömmigkeit zehren konnten als anderswo. Vor diesen Hintergründen bekommt die Pfarrversammlung, zu der die katholische Pfarrei in Forstinning am Sonntag, 5. März, ab 15 Uhr, ins Rupert-Mayer-Haus einlädt, eine ganz besondere Bedeutung. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind“, formuliert es der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Toni Beer. Das klingt im ersten Moment bescheiden, ist aber in diesen für die Kirche schwierigen Zeiten eher schon eine kleine Herkulesaufgabe.

„Wir haben ein gutes Produkt“. Viele wissen es nur noch nicht

Beer ist hauptberuflich in der freien Wirtschaft tätig; in der Gastro-Branche. Er weiß also, was zu tun ist, um ein „Produkt“ an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Und genau das soll verstärkt nun auch in seiner Heimatgemeinde Mariä Heimsuchung passieren. Das Produkt, von dem er spricht, bedeutet: Gemeinschaft, Geborgenheit, Zusammenhalt, Solidarität.

„Schaut her, wer wir sind...“. Oder: „Seht, was wir für tolle Menschen am Ort haben“: Das sind nur zwei Botschaften, die Beer zurzeit gerne mal benutzt. Sie könnten aus der Werbewirtschaft entliehen sein. Für den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden sind sie längst zum gängigen Vokabular geworden.

Noch so eine seiner Erkenntnisse lautet: „Kirche muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Nicht umgekehrt.“ Gesagt, sogar auch schon öffentlich, hat’s der Forstinninger schon mehrfach. Inzwischen ist er fest davon überzeugt, dass es gar keinen anderen Weg mehr für die Institution Kirche gibt.

Sich neu aufzustellen, damit hat man in Forstinning gewissermaßen schon begonnen. In Form von Schulhofgottesdienste, Andachten bei der Kapelle am Forstrand oder spirituelle Zusammenkünften, bei denen der Pfarrsaal geradezu in ein Meer bunter Licht eintauchte.

Wir haben, unterstreicht Beer, eigentlich viel zu bieten: im Frauenbund ebenso wie in der Kolpingfamilie oder beim Familiengottesdienst mit Kleinstkindern.

Vorbereitet sein auf die Veränderungen, die wohl unvermeidbar zu sein scheinen

Orte wie Forstinning, da ist sich Toni Beer sicher, zeichne aus, dass es überall, auch außerhalb der Pfarrei, Menschen gebe, die sich engagierten. Engagierten an Orten der Begegnung. Wie zum Beispiel das erneuerte Sportlerheim des VfB, also gar nicht mal einem Ort, an dem es betont kirchlich zugehen mag. Mitte Juni werde es endlich auch eingeweiht. Für Beer nur zu logisch, dass hier Kirche mit dabei sein müsse.

Warum dieser neue Vorstoß des PGR-Vorstands? Die Zeiten, sagt er, seien natürlich gerade hart für Kirchengemeinden. Und, mit Blick auf Forstinning, könnten sie womöglich schon in absehbarer Zeit noch härter werden. Intern werden gerade Debatten geführt, den Stellenplan bis 2030 zu verändern – und möglichst schon fünf Jahre früher umzusetzen. Könnte für den Pfarrverband Anzing bedeuten: Aus zwei Stellen (ein Pfarrer, ein Diakon) wird eine Stelle. 0,5 plus 0,5. Schwierig also, unter diesen Umständen auch in ein paar Jahren noch zu zeigen, eine an sich lebendige Gemeinschaft zu sein.

Pfarrgemeinderäte rechnen mit Personalabbau in den nächsten Jahren

Toni Beer fordert daher, frühzeitig initiativ zu werden und nicht „stehenden Fußes“ auf das hinzusteuern, was unvermeidbar scheint. „Was können wir jetzt schon unternehmen?“: So lautete eine Frage, mit der sich der Pfarrgemeinderat im Rahmen einer Klausur bereits befasste. Was nun aber zwingend folgen müsse, sei eine öffentliche Debatte. Eine, die im Idealfall zum Beispiel bei der bevorstehenden Pfarrversammlung angestoßen werden könnte. Beer: „Wir brauchen die Menschen am Ort.“

Am Ort, wo es auch ohne die drohenden Personalentwicklungen Probleme genug gibt. Stichwort Kirchensanierung: Weil sich der Dachstuhl der Pfarrkirche als maroder herausstellte als bislang geahnt, wird sich die Sanierungsmaßnahme verzögern bis in den kommenden Sommer.

Kirchensanierung dauert gut ein halbes Jahr länger

Stichwort Friedhof rund um die Kirche, alter Teil: Um hier tätig werden zu können, braucht es eine stiftungsrechtliche Erlaubnis. Die ist laut Beer zwar schon beantragt, steht aber final noch aus. Mit einem Ergebnis rechnet der Pfarrgemeinderat alsbald. Im Idealfall noch vor dem Termin für die Pfarrversammlung.

Die soll im Bestfall so eine Art Börse werden: Ein Forum, bei dem sich alle Gruppierungen vorstellen. Neue Leute, betont er, seien in allen Bereichen willkommen. Nur eines sollte der erste Sonntag im März nicht werden: Eine reine Zusammenkunft von Leuten, die sich aus jahrelangem Engagement innerhalb der katholischen Gemeinde ohnehin schon lange kennen.

