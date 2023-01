Kinderpornografie: Freispruch nach Praxistest

Von: Helena Grillenberger

Weil er kinderpornografische Inhalte auf dem Handy hatte, stand ein 19-jähriger Forstinninger nun vor Gericht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 19-jähriger Forstinninger musste sich vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten, weil auf seinem Handy kinderpornografische Inhalte gefunden worden waren.

Forstinning – In eine große WhatsApp-Gruppe eingeladen werden, nicht jede Nachricht lesen, selbst aber immer wieder in der Gruppe aktiv sein – was viele kennen, wurde jetzt einem 19-Jährigen zum Verhängnis. Der Forstinninger fand sich gestern vor dem Amtsgericht Ebersberg wieder, denn auf seinem Handy waren kinder- und jugendpornografische Inhalte gefunden worden.

Aufmerksam geworden waren die Ermittler auf den damals noch 18-Jährigen, weil er selbst Pornografisches in die Gruppe geschickt hatte – allerdings „Erwachsenenpornografie“. Auf seinem Handy fanden sie dann aber, was den jungen Mann schließlich vor Gericht brachte: Fünf Bilder, vom Säugling bis zur 17-Jährigen.

Bilder wurden automatisch auf dem Handy gespeichert

Die Bilder seien über die Gruppe geschickt worden, sein Handy habe sie automatisch gespeichert, ohne, dass er selbst die Bilder jemals angesehen habe, erklärte der 19-Jährige über seinen Anwalt. Bei der Flut an Nachrichten, die in einer Gruppe mit über 500 Mitgliedern jeden Tag zusammenkomme, habe er nicht von jeder Nachricht Kenntnis genommen.

Zunächst zeigte sich Richter Dieter Kaltbeitzer noch etwas skeptisch ob dieser Aussage. Der als Zeuge geladene Polizist erklärte aber, dass die Bilder als Sticker verschickt wurden. Der Angeklagte musste sie also nicht aktiv laden, sondern sie befanden sich mit Öffnen der App automatisch im Speicher des Handys. Außerdem bestätigte er, dass das Handy des Angeklagten wohl kaputt gewesen sei, auf dem flackenden Bildschirm sei nur schwer etwas zu erkennen gewesen.

Freispruch trotz Bilder auf dem Handy

Das brachte den Richter dann doch ins Grübeln. Mit Hilfe der Handys der Justizbeamten überprüfte er, ob sich der Angeklagte beim Öffnen der Gruppe durch alle Nachrichten hätte scrollen müssen, oder ob tatsächlich nur die neuesten Nachrichten angezeigt werden. Aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnis sprach er den 19-Jährigen frei. „Es kann nicht widerlegt werden, dass Sie nicht wussten, dass die Bilder geschickt wurden“, begründete er sein Urteil. Auch das restliche pornografische Material, das auf dem Handy des Forstinningers gefunden worden war, ließ keine Schlüsse auf einen Hang zur Kinderpornografie zu.

Die Mutter des Angeklagten hatte die Verhandlung im Saal mitverfolgt. Vor dem Saal fielen sich beide erleichtert in die Arme. (hgr)

