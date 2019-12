Grüne wollen Forstinning noch viel grüner machen

In Forstinning gibt es nicht mal einen Ortsverband, aber eine repräsentative Liste an Gemeinderatskandidaten.

Forstinning – In Forstinning ist es den Grünen problemlos gelungen, den Wählern eine in jeder Hinsicht ausgewogene Liste engagierter Persönlichkeiten für die Kommunalwahl am 15. März anzubieten. Es sind alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten: Frauen, Männer, ältere und junge Menschen, Alteingesessene und Neuzugezogene, mit Wohneigentum und in Miete, aus allen Ortsteilen, Handwerker, Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbstständige, Menschen im Ruhestand, Menschen mit Behinderung, Künstler, IT-Profis, Persönlichkeiten mit Kommunal- und Verwaltungserfahrung und so weiter.

Gertrud Höpfner, die Sprecherin des Kreisverbands Ebersberg, zeigt sich jedenfalls begeistert, zumal es in der Nordgemeinde bekanntlich nicht einmal einen Ortsverband gibt. „Nach der Gründung von zwei neuen Ortsverbänden 2019 wurde nun auch noch mit großem Erfolg eine Grüne Liste in Forstinning initiiert. Es wurden in der sehr gut besuchten Versammlung eine Fülle von vielversprechenden Aktionen und Vorhaben sowie von bisherigen Versäumnissen der Gemeinde benannt. Forstinning braucht dringend mehr grün.“

Vier Hauptziele formuliert

Von den KandidatInnen wurde als Leitmotiv für ihr Engagement genannt: „Weil wir hier leben“ – was auch das Motto von Bündnis90/Die Grünen für die Kommunalwahlen 2020 ist. Besonders wichtige Ziele für die Gemeinde Forstinning sind demnach: „1. Wir wollen unseren Gemeinderat transparenter, umweltbewusster, bürgernäher und für alle verständlicher machen.

2. Wir wollen, dass Forstinning allen Menschen eine zugewandte, lebendige, lebenswerte Zukunft bietet und man in unserer Gemeinde - egal mit welchen Bedürfnissen - gut aufgehoben ist.

3. Wir wollen nicht, dass Entscheidungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Grundlage interner Absprachen getroffen werden. Vielmehr muss öffentlich diskutiert und die Entscheidungen müssen nachvollziehbar im Gemeinderat gefällt werden.

4. Wir wollen eine verantwortungsvollere, generationengerechtere und umweltbewusstere Gemeindepolitik, um unseren Kinder und Kindeskindern eine lebenswerte Umwelt und ein grünes, nicht zubetoniertes Forstinning zu übergeben.“ ez

Die Liste

1. Lisa-Marie Bötsch, 2. Richard Paul, 3. Regina Lehnert, 4. Joachim Wimmer, 5. Christine Hugo, 6. Benjamin Wirth, 7. Franziska Rindfleisch, 8. Andreas Löffl, 9. Eva Wirth, 10. Hermann Schuster, 11. Kathrin Nagy, 12. Alfred Mittermair, 13. Sylvia Zöllner, 14. Christophe Rude, 15. Michelle Reiff, 16. Teresa Mittermair.

