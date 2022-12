Neue Metzgerei im Ort: Die Förderwege sind kompliziert

Von: Jörg Domke

Kann hier in der Münchner Straße bald eine Metzgerei einziehen? Zurzeit brütet man im Rathaus Forstinning über der Frage, welche staatlichen Fördermöglichkeiten bestehen. © jödo

Es wird gar nicht so einfach werden, die Ansiedlung einer Metzgerei im Forstinninger Ortskern mit öffentlichen Mitteln zu fördern.

Forstinning – Ganz so einfach, wie sich das vor ein paar Wochen noch im Forstinninger Gemeinderat anhörte, ist es offenbar nicht, um mit öffentlichen Mitteln die Ansiedlung eines neuen Metzgereinbetriebs in der Münchner Straße zu forcieren. CSU-Ratsherr Hubert Hörndl hatte sich, wie berichtet, damals stark gemacht, um als Ersatz für das demnächst wegziehende Unternehmen Baumann einem neuen Betrieb aus dem Lebensmittelbereich den Start zu erleichtern.

In der Dezember-Ratssitzung berichteten Geschäftsleiter Christian Plank und Bürgermeister Rupert Ostermair, dass Wirtschaftsförderung auf lokaler Ebene in Bayern genauen Regeln unterlägen. Was das von Hörndl seinerzeit angesprochene Unterstützungsprojekt angehe, scheide nach ihrem Kenntnisstand und nach Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern eine Förderung im Rahmen normaler Städtebauförderung definitiv aus.

Gemeinde prüft, welche rechtlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt

Unter besonderen Bedingungen seien aber eventuell andere Mittel zu bekommen. Plank berichtete, dass nach Rücksprache mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern eine Förderung von Kleinstbetrieben im Rahmen einer einfachen Dorferneuerung bis zu einer Grenze von 2000 Einwohnern (je betreffenden Ortsteil) möglich sei. Außerdem gelte es aber weitere Bedingungen zu erfüllen, etwas in puncto Jahresumsätze oder Mitarbeiterzahlen. Ob eine Unterstützung einer Metzgereiansiedlung in Forstinning auf diesem Wege erfolgen könne, also die Fördervoraussetzungen erfüllt würden, müssten Verwaltung und Betriebsinhaber, hier die Plieninger Metzgerei Holzner (siehe EZ vom 17. November) noch abklären. Im Idealfall sei eine Förderung von bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben (maximal aber 200 000 Euro) möglich, so Plank.

Eine direkte bzw. indirekte Wirtschaftsförderung durch eine Kommune grundsätzlich ein facettenreiches und damit ein recht kompliziertes Themengebiet, erläuterten die beiden Verwaltungsmitarbeiter in einem Gespräch mit der Ebersberger Zeitung. „Rechtlich betrachtet ist die finanzielle Unterstützung eines Privaten mit öffentlichen Mitteln in Bezug auf Kommunalrecht, Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht eine Herausforderung“, betonte Plank. Wettbewerbsrecht werde dann relevant, wenn die öffentliche Hand zu Lasten von Wettbewerbern in den Markt eingreife. Nach Gemeindeordnung kämen Zuschüsse durch die Kommune ohnehin nur in Betracht, wenn diese zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben dienten.

Ostermair unterstrich gegenüber der EZ, dass zu einer gemeindlichen Daseinsvorsorge in erster Linie gehöre, entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die zur Ansiedlung von Gewerbe erforderlich sei. Eine direkte Wirtschaftsförderung durch eine Gemeinde in Gestalt von Zuschüssen an Betriebe sei grundsätzlich keine kommunale Aufgabe, sondern der Landesregierung vorbehalten. Ostermair und Plank verwiesen darauf, dass im genannten Fall wegen der Komplexität des Themas eine Abstimmung mit der Rechtsaufsicht unerlässlich sei. Und betonten, dass Forstinning bei der indirekten Wirtschaftsförderung „gut aufgestellt“ sei. Gemeint ist damit die Schaffung von Infrastruktur, aber auch die Hebesatzgestaltung. Bei der Gewerbesteuer liegt Forstinning mit 320 Punkten gegenwärtig unter dem Landes- und sogar Landkreisschnitt.

