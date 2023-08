Keimzelle Ferienprogramm: Aus Mütter-Initiative wird der zweitgrößte Verein Forstinnings

Von: Jörg Domke

Das aktuelle Lagerfeuerteam des Mach-mit-Vereins: hinten v.l. Ludwig Seiler, Jörg Rusack, Steffen Jung; davor v.l. Thomas Riedl, Lisa-Marie Bötsch, Nicola Schoch, Sonja Riedl und Lukas Koch. Vorne v.l. Stefan Schoch, Lennox Schmilinski, Rudi Lehnert, Rita Völk, Dieter Zöllner und Sylvia Zöllner und ganz vorne Claudia Seiler, Nadine Lederer, Marion Rusack und Monika Neubauer. © Mach-Mit-Verein

Was als Mütterinitiative zum Ferienprogramm begann, hat sich seit 1998 stark weiterentwickelt. Inzwischen ist der Verein „Mach mit“ der zweitgrößte in Forstinning. Und der Name ist Programm.

Forstinning – Ferienbeginn. Sechs Wochen keine Schule. Was in dieser Zeit mit den Kindern anstellen? Wie sie halbwegs sinnvoll beschäftigen? Das waren Fragen in so manchem Forstinninger Haushalt im Jahr 1998. Einige Mütter waren es, die die Idee hatten, doch auf den Ort beschränkt ein paar Angebote für Daheimgebliebene zu machen. Aus ein paar Angeboten wurden gleich zum Start fast drei Dutzend Termine. Geboren war damit das erste Forstinninger Ferienprogramm. Und mit ihm zugleich ein neuer Verein, dessen Name bis heute Programm ist: Mach mit.

25 Jahre ist das her. Gründungsvorsitzende wurde einst Martina Haack, Stellvertreterin Elisabeth Schmidt. Dritte Vorsitzende war Irmgard Wagner. Zum Vorstand gehörten damals auch noch Renate Hümpfer, Sylvia Zöllner, Christine Reichl-Gumz, Joyce El Allam und Martin Hack. Dass einige von ihnen heute noch irgendwo intern mitmischen, scheint geradezu typisch zu sein für eine Vereinigung, die sich vom eigenen Selbstverständnis her als Familienverein versteht; und inzwischen damit Kleinkinder ebenso meint wie Senioren.

Zweck des Vereins: Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten

Zweck des Vereins ist laut Satzung, „die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten in der offenen Jugendarbeit, die aktive Kinder-, Familien- und Erwachsenenarbeit sowie die Förderung derselben.“ Dieser Zweck werde erreicht durch ein Angebot von verschiedenen Aktivitäten wie die besagten Ferienprogramme. Längst aber geht es auch um die Förderung kultureller Zwecke in den Bereichen Musik, Literatur, der darstellenden und bildenden Kunst. Oder die Förderung kultureller und sportlicher Betätigungen – übrigens auch in einer bewusst unkomplizierten Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde und bereits bestehender anderer Gruppen und Vereine.

Das Hüttendorf ist immer ein Megamagnet für die Forstinninger Ferienkinder. Die mehrtägige Aktion ist auch heuer super gelaufen. © Mach-Mit-Verein

Statt in diesen Wochen und Monaten großartig zu feiern, legen sich auch jetzt wieder Mütter und Väter ehrenamtlich für „Mach mit“ ins Zeug. Es ist schließlich Ferienzeit. Und für Forstinning heißt das heuer: 77 attraktive Angebote für Burschen und Mädel am Ort.

Aus kleiner Grupppe wird zweitgrößter Verein

Mit Fotoshootings ging es schon in der vergangenen Woche, quasi am letzten Tag des alten Schuljahres, los. Inzwischen Tradition hat ein beliebtes Lagerfeuer auf der Wiese hinter der Sportanlage in der Straßhamer Straße zum offiziellen Auftakt des Sommerferienangebots. Ein absoluter Höhepunkt ist stets der Hüttenbau, der für heuer ebenfalls schon beendet ist. Hier melden sich in der Regel mehr Kinder an, als Plätze zur Verfügung stehen. „Es gibt sogar Wartelisten“, erzählt Nadine Lederer (41), die unlängst wieder zur zweiten Vorsitzenden gewählt wurde. In kleinen Gruppen bauen die Teilnehmer in zwei Tagen aus Paletten, Brettern und Balken Holzhütten und gestalten ein kleines Hüttendorf. Bei gutem Wetter wird auch in den Behausungen übernachtet.

Aus der kleinen Gruppe junger Mütter von 1998 hat sich inzwischen der zweitgrößte Verein am Ort entwickelt. Insgesamt gibt es 815 Mitglieder, darunter 265 Zahlende. Das hat damit zu tun, dass „Mach mit“ einen Familientarif anbietet (für gerade mal 30 Euro pro Jahr), eine Familie aber im Normalfall über mehrere Mitglieder verfügt.

Nadine Lederer (l.) und Karin Kirchdorfer sind die beiden amtierenden Vereinsvorsitzenden. Dazu kommt die Dritte Vorsitzende Anna Schneider. © Johannes Dziemballa

Verein profitiert von deutlich mehr Versammlungsmöglichkeiten

Mit den jährlichen Ferienprogrammen in den großen Ferien ging es also los. Längst aber ist das Portfolio von „Mach mit“ gewachsen. Eine Aufzählung der regelmäßig stattfindenden Angebote birgt inzwischen die Gefahr, das eine oder andere zu vergessen. Die Palette reicht von der Montagsrunde alle 14 Tage für junge Familien, die Anschluss suchen, über ein offenes Singen mit Angela Dimke einmal im Monat oder den monatlichen Literaturkreis bis hin zu einmaligen Jahres-Events; beispielsweise den Hobbykünstlermarkt (wieder am 11. und 12. November), das bayerische Herbstfest am 14. Oktober, den Christkindlmarkt oder das Storchenfest in Kooperation mit der politischen Gemeinde.

Enorm profitiert der Verein, so die Vorsitzende Karin Kirchdorfer, davon, dass im Gegensatz zu 1998 der Ort inzwischen über deutlich mehr Versammlungsmöglichkeiten verfügt.

Freilich gab es auch Angebote, die nicht so stark nachgefragt waren, dass man sie regelmäßig anbot. Das Familiencafé, der englische Stammtisch oder der Schülerspielnachmittag waren solche Termine, die eingeschlafen sind.

Laufende Angebote von vereinsinternen Arbeitskreisen realisiert

Realisiert werden die laufenden Dinge wie Bouleplatzfest, internationales Fest, UHU-Party etc. von vereinsinternen Arbeitskreisen, die in sich weitgehend autark agieren. Diese Organisationsform habe sich bewährt, sagt die 49-jährige Vorsitzende Karin Kirchdorfer. Bewährt habe sich im Übrigen auch, dass sich die jeweiligen Führungsmannschaften stets immer wieder und bewusst frühzeitig verjüngten. Auf diese Weise sei es gelungen, eine groß angelegte Suche nach Nachfolgern (wie sie andere Vereine leider viel zu oft erleben) zu vermeiden. Schon jetzt sei man praktisch dabei, Ausschau zu halten nach jungen Eltern, die in ein paar Jahren einmal die aktuellen Vorsitzenden beerben könnten. Besonders Arbeitskreisleiter sind zurzeit sehr begehrt.

Mehr Infos unter: www.machmit-forstinning.de

