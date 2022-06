Mit Feuerwehrdrachen Grisu zum Kabarettabend in Forstinning

Von: Jörg Domke

Grisu ist der liebe helfende Feuerwehrdrachen des Landesfeuerwehrverbandes Bayern. Ihn kann man gegen ein Höchstgebot ersteigern im Rahmen einer Aktion der Feuerwehr Forstinning im Vorfeld der Jubiläumsfeiern. © FFW

Das Jubiläum der Feuerwehr Hohenlinden ist endgültig beendet, da kündigt sich im Landkreisnorden im Terminkalender schon die nächste „Party“ an.

Forstinning Die Feuerwehrkameraden in Forstinning starten ihre Jubiläumsfeierlichkeiten außergewöhnlich am kommenden Freitag, 24. Juni, von 15 bis 20 Uhr, mit einer Blutspendeaktion in der Grundschulturnhalle zusammen mit dem BRK.

Anmeldung unter: https://www.spenderservice.net/termine/241285. Jeder Spender bekommt ein Bierzeichen.

Start mit einer Blutspendeaktion am kommenden Freitag

Überhaupt ist die Vorfreude bereits groß, so Vereinschef Stefan Seidl, der mit seinen Freunden auf anstrengende Monate der Vorbereitung inmitten der Pandemie zurückblickt. Seidl gegenüber der EZ: „Wir blicken aber auch ein Stück weiter, vergessen die politische Lage nicht und wollen auch hier ein klein wenig helfen. Am 2. Juli ist unser Kabarettabend mit Luise Kinseher und Hans Well mit den Wellbappn. Für die aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettisten haben wir familienfreundliche Eintrittspreise geschaffen. Und jetzt werden wir an diesem Abend zu Gunsten der Ukrainehilfe unseren Grisu an jenen Gast abgeben, der das höchste Gebot schriftlich in unsere Spendenbox abgibt“. Im Zelt haben Besucher die Möglichkeit, einen Zettel in eine Spendenbox mit Anschrift und Betrag einzuwerfen. Der mit dem höchsten Betrag wird dann stolzer Besitzer von des „Grisu“ werden.

Unterstützung für die Ukrainehilfe

Selbstverständlich können Festbesucher in die Feuerwehr-Spendenbox auch eine separate Spende an die Ukrainehilfe leisten. Diese wird dann von der Feuerwehr aufgerundet und an die Organisation übergeben.

Für besagten Kabarettabend mit Luise Kinseher und Hans Well mit den Wellbappn am Samstag, 2. Juli, gibt es noch Karten. Zum Beispiel auch im Vorverkauf beim Blumengeschäft Forstfloor oder online unter https://feuerwehr-forstinning.de/150jahre/tickets. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Ticket kostet 22 Euro.

