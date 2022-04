Müll wird in Forstinning teurer – und das auch noch rückwirkend

Von: Jörg Domke

Die Hausmüllabfuhr wird teurer in Forstinning. © Julian Stratenschulte/dpa

Forstinning muss die Müllgebühren anheben. Aber nicht nur das. Es gibt auch positive Nachrichten für die Bürger der Gemeinde am Nordrand des Ebersberger Forstes.

Forstinning – Die Gemeinde Forstinning will das Haushaltsjahr 2022 mit einem Gesamthaushalt in einem Volumen von rund 20,5 Mio. Euro bestreiten. Das Zahlenpaket beschloss der Gemeinderat am Dienstag in seiner öffentlichen Sitzung in der Turnhalle der Grundschule. Auffallend dabei war, dass die Kommune heuer mit deutlich weniger Gewerbesteuer rechnet als noch im Vorjahr. Per saldo ist von einem Minus in einer Größenordnung mit fast 700 000 Euro die Rede. Die Gesamtsteuereinnahmen werden nach Auskunft der Verwaltung auf 6,528 Mio. Euro geschätzt. 2021 waren es noch 7,1 Mio. Euro.

Größte Einzelausgabe ist dagegen weiterhin die Kreisumlage. Also der Betrag den die Gemeinde an den Landkreis Ebersberg entrichtet zur Abgeltung dessen materieller und immaterieller Leistungen. In der Summe geht es mit Blick auf Forstinning um 2,794 Mio. Euro. Das sind 257 000 Euro mehr als im Vorjahr.

Finanzen sollen weiterhin mit Vorsicht geplant werden

An Personalausgaben fallen den Berechnungen nach heuer 1,539 Mio. Euro an. Das entspricht laut Bericht an die Gemeinderäte 395 Euro pro Einwohner. Damit liegt die Gemeinde Forstinning unter dem Schnitt vergleichbarer Kommunen im Freistaat. Der beträgt gegenwärtig 419 Euro.

Unterdurchschnittlich sind auch weiterhin die sogenannten Realsteuerhebesätze, also die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Forst-inning verlangt hier für die Grundsteuern 310 v.H. und für die Gewerbesteuer 320 v.H.. Das sind Beträge klar unter dem Landes- und Landkreisschnitt.

Immer wieder, wenn in Gemeinderäten die kommunalen Haushalte besprochen und beschlossen werden, kommen auch die Abfallbeseitigungs- und Friedhofsgebühren auf den Prüfstand. Kostenstellen, die laut Gesetzgeber kostendeckend sein müssen. In Forstinning sind sie es derzeit nicht. Bei der Müllbeseitigung ist 2021 laut Gemeinde ein Minus von 52 892 Euro aufgelaufen, beim Friedhof von 37 890 Euro.

Was die Friedhofsgebühren angeht, wo wurde im vergangenen Jahr eine Neukalkulation vorgenommen. Die dabei beschlossene Erhöhung wirkt sich jedoch erst in den kommenden Jahren aus, hieß es am Dienstag im Plenum. Bei den Abfallgebühren mit einem aktuellen Kostendeckungsgrad von 81 Prozent stand eine Anpassung der Gebühren gleich mit auf der Tagesordnung der April-Ratssitzung.

Folgende Gebührenanhebungen beschloss die Runde rückwirkend:

80-l-Tonne: 182,16 statt 135,24 Euro

120-l-Tonne: 273,24 statt 202,80 Euro

80-l-Tonne inkl. Bio: 212,16 statt 165,24 Euro

120-l-Tonne inkl. Bio: 303,24 statt 232,80 Euro.

Die gute Nachricht des Tages: Die Gemeinde ist weiterhin schuldenfrei. Die Rücklagen sind derweil auf 10,6 Mio. Euro angewachsen, wobei heuer eine kräftige Entnahme der Deckung des Haushalts vorgenommen wird. Die seit Jahren bestehende Schuldenfreiheit wird laut Verwaltung auch in den kommenden Jahren bei einer weiterhin umsichtigen Finanzpolitik gegeben bleiben. Vorausschauendes Handeln bleibe daher Gebot der Stunde.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.