Nach Randale: Frau muss über zwei Jahre ins Gefängnis

Der Prozess gegen die 56-jährige Frau fand vor dem Landgericht München II statt. © Sven Hoppe/dpa

Eine 56-jährige ehemalige Mitinhaberin einer Gärtnerei in Forstinning ist zu einer Freiheitsstrafe von über zwei Jahren verurteilt worden. Die vorbestrafte Frau hat randaliert und mehrere Menschen verletzt.

Forstinning – Sie war Mitinhaberin einer Gärtnerei in der Gemeinde Forstinning. Nach Streitigkeiten hat sie ihren Gesellschaftsanteil gekündigt und Hausverbot bekommen. Dennoch dringt die 56-Jährige in die Gärtnerei ein, nimmt Gegenstände mit und schlägt auf einen Mitarbeiter und später auch auf Polizisten ein. Ein Fall für die Psychiatrie? Mitnichten, sagen die Richter am Münchner Landgericht.

Nach Überzeugung des Gerichts ist Helga B. (Name geändert) am 2. April 2021 gegen Mittag in die Gärtnerei eingedrungen und hat einen Mitarbeiter, der sich ihr in den Weg gestellt hat, angegriffen. Ob sie dabei – wie angeklagt – mit einem Bolzenschneider und einem Brecheisen zugeschlagen hat, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden. So blieb es bei einer einfachen Körperverletzung.

Frau verletzt auch Polizisten

Nachdem die Polizei die Situation zunächst geklärt hatte, ging es am Abend desselben Tages weiter. B. schlug mit einem Hammer die Glasscheibe der Eingangstür ein und nahm ein Telefon für 50 Euro mit. Anschließend attackierte die 56-Jährige, die nicht besonders kräftig wirkt, erneut einen Mitarbeiter. Das Landgericht hat sie deshalb wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilt, nicht jedoch – wie angeklagt – wegen räuberischen Diebstahls, weil es ihr nicht darum gegangen sei, sich das Telefon zuzueignen. Als die Polizei gegen 21 Uhr desselben Tages Helga B. festnehmen wollte, widersetzte sie sich. Dabei kam es ebenso wie am Folgetag zu weiteren Körperverletzungen – diesmal an Polizisten, die der Vorsitzende Richter Thomas Lenz als „gestanden und trainiert“ beschrieb.

Der psychiatrische Sachverständige bescheinigte der Angeklagten volle Schuldfähigkeit. Das Gericht schloss sich dieser Einschätzung an, verurteilte die 56-Jährige zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten und damit zu zwei Monaten mehr als das Amtsgericht in erster Instanz.

Frau sitzt seit einem Jahr in U-Haft

Die Angeklagte, die seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, muss demnach noch 15 weitere Monate ins Gefängnis. Eine wesentliche Rolle spielte dabei, dass die 56-Jährige wegen ähnlicher Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und die Bewährungsfrist noch nicht abgelaufen war.

Richter: „Unfassbare Egoistin“

Die Taten, so der Vorsitzende Richter, seien nicht die Folge eingeschränkter Schuldfähigkeit, sondern der Persönlichkeit der Angeklagten. Die 56-Jährige sei eine „unfassbare Egoistin“, wurde Lenz deutlich. Ihre Interessen setze sie in „manipulativer und aggressiver Weise“ durch. Und zur Angeklagten gewandt: „Alle anderen sind Ihnen völlig wurscht“. Die 56-Jährige, so Lenz weiter, habe Glück gehabt, dass eine verminderte Schuldfähigkeit nicht festgestellt wurde. Ansonsten wäre sie wohl in der Psychiatrie untergebracht worden, ohne zu wissen, wann sie wieder auf freien Fuß kommt.

„Manchmal ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wer der Geisterfahrer ist“, gab Lenz der Angeklagten mit auf den Weg, für die nach Überzeugung des Gerichts „immer nur die anderen schuld sind“. Gleichzeitig warnte der Richter: Wenn die Angeklagte ihr Unrechtsbewusstsein nicht schärfe, werde sie einen wesentlichen Teil ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Auf freien Fuß setzen musste er sie bis zur Rechtskraft des Urteils trotzdem, weil die Tatbestände, wegen derer sie nun verurteilt worden ist, für eine Fortsetzung der Untersuchungshaft zu geringfügig sind.

