Notnagel war ein Glücksgriff

Der vermeintliche Notnagel war eigentlich ein Glücksgriff, der den Verein aus der Krise führte.

Forstinning –Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Veteranen- und Reservistenvereins Forstinning im April 2014 war es Alfons Fischer, der sich im Hotel Eberherr in Schwaberwegen spontan zu einer Mitgliedschaft überreden ließ – und quasi nur wenige Momente später sogar der neue erste Vorsitzende wurde. Zuvor hatte der 1874 gegründete Forstinninger Traditionsverein über ein Jahr lang händeringend einen neuen Vorsitzenden gesucht, der sich damals aber einfach nicht finden ließ. Bis sich Fischer, ein ehemaliger Lehrer, geradezu erbarmte. Und damit den Fortbestand des Vereins sicherte.

Nicht nur das gelang zunächst. Diese Zeitung titelte am 9. Januar 2015, also vor ziemlich genau vier Jahren, dass es Fischer binnen neun Monaten geschafft habe, den Verein aus seiner existenziellen Krise zu führen. Nur eines gelang Fischer nicht: Er, der nie mit Bundeswehr oder anderen militärischen Dingen direkt zu tun hatte, schaffte es in der Folgezeit nicht, die Art von Kameradschaft zu wecken, die ihm eigentlich für eine Veteranen- und Reservistenkameradschaft vorschwebte. Er habe sich als Brückenbauer verstanden, sich dabei aber nicht wirklich durchsetzen können, so Fischer dieser Tage in einem Gespräch mit der Ebersberger Zeitung. Es seien persönliche und gesundheitliche Gründe, die ihn letztlich bewogen hätten, den Vorsitz wieder abzugeben, hieß es jetzt. Dass auch eine gewisse menschliche Enttäuschung eine Rolle gespielt habe, deutete Fischer dennoch an.

Alfons Fischer, ansonsten bekannt im Dorf als Film- und Fotochronist, zog formell bereits vor einem Jahr die Konsequenzen und trat als Erster Vorsitzender zurück. Seither wird der Verein kommissarisch vom 2. Vorsitzenden Gerhard Babst geleitet. Die reguläre Jahreshauptversammlung am kommenden Sonntag, 6. Januar, ab 11.30 Uhr, im Gasthof Brunello, wollen die Veteranen und Reservisten nunmehr nutzen, um einen neuen ersten Vorstand zu wählen. Die Wahl des neuen Vereinschefs steht nämlich auf der Tagesordnung der Veteranen und Reservisten. Dazu gibt es die üblichen Vereinsregularien (Berichte im Wesentlichen) sowie Wünsche und Anträge.

Vorweg gibt es um 10.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche einen Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Kameraden.

Der neue Vorsitzende wird laut Satzung zunächst nur für ein Jahr in sein Ehrenamt berufen. Im kommenden Jahr, 2020, sei man dann wieder im Legislatur-Rhythmus und könne dann den Vereinschef für weitere drei Jahre wählen, bestätigte Schriftführer Alfred Mittermair gegenüber der Heimatzeitung.

So dramatisch wie vor ein paar Jahren, als es um den Fortbestand des Vereins ging, wird es heuer übrigens nicht werden. Es gebe mindestens einen Kandidaten, heißt es.