Nachts künftig nur noch mit Tempo 30 durch Schwaberwegen und Moos

Gemeinde Forstinning geht auf Kompromissvorschlag des Landratsamtes ein

Von Jörg Domke schließen

Forstinning – Gerne würden es unmittelbare Anlieger der Staatsstraße 2080 in Schwaberwegen (im Kern die Ebersberger Straße) und im weiteren Verlauf im Bereich des Ortsteils Moos sehen, wenn bei ihnen Pkw und Lkw nur noch maximal mit 30 Stundenkilometern fahren dürften. Die rechtlichen Möglichkeiten dafür aber sind in beiden Fällen wohl nicht gegeben.

Das teilte die Forstinninger Gemeindeverwaltung im Verlauf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Das Plenum tagte coronabedingt am vergangenen Dienstag wieder in der Schulturnhalle. Geschwindigkeitsbeschränkungen, so hieß es, könnten für Straßen mit der hier vorliegenden Klassifizierung nur dann genehmigt werden, wenn die Sicherheit eindeutig eingeschränkt sei. Das sei weder in Schwaberwegen noch in Moos der Fall, zitierte Bürgermeister Rupert Ostermair aus einer Stellungnahme des Landratsamtes Ebersberg.

Kompromissvorschlag des Landratsamtes

Die Kreisbehörde machte aber in diesem Zusammenhang einen weiteren Vorschlag, der im günstigsten Fall sozusagen eine Art Kompromisslösung darstellen könnte. Man prüfe gerade in Ebersberg, eine Tempobeschränkung in den beiden Ortslagen im Zuge der ST 2080 zwischen 22 und 6 Uhr, hieß es. Grundlage für ein solches, nächtliches Tempolimit wäre jedoch ein Lärmschutzgutachten. Eine solche Expertise würde dem Vernehmen nach um die 3800 Euro kosten. Kosten, die nach Ansicht Ostermairs nicht unbedingt von der Gemeinde zu tragen wären, sondern aus seiner Sicht eher vom Baulastträger, also dem Staatlichen Bauamt Rosenheim.

Der Rat sprach sich im Grundsatz am Dienstag für eine 30er-Beschränkung in den Nachtstunden aus und forderte den Baulastträger auf, entsprechende Schritte einzuleiten. Auf Nachfrage von ÜWG-Ratsherr Hans Hörgstetter teilte Ostermair mit, dass mit einem etwaigen Tempolimit in der Nacht die laufenden Planungen an den Ortsumfahrungen Schwaberwegen und Moos nicht tangiert würden.

Kritik vom Bund Naturschutz

Derweil begrüßt der Bund Naturschutz (Kreisgruppe) die Initiative des Landratsamtes, kritisiert aber zugleich die Art und Weise, wie die Gemeinde mit dem Thema umgeht. In einer Pressemitteilung heißt es. „Anstatt aber, dass die Gemeinde Forstinning nun alles dafür tut, dass diese Lärmschutzmaßnahmen schnellstmöglich umgesetzt wird (und dafür falls nötig einen überschaubaren Geldbetrag bereitstellt), scheut man die Kosten und verweist auf die Zuständigkeit, die nach Auffassung der Gemeinderäte beim Straßenbauamtes Rosenheim liegt“.