Neue Ideen für den alten Kirchenfriedhof

Von: Jörg Domke

Der alte Teil des Kirchenfriedhofs in Forstinning, fotografiert vom Kirchturm aus. Rechts die Mühldorfer Straße mit der Einmündung der Graf-Sempt-Straße. In der Mitte der Maibaum. Seit Jahren ist dieser Friedhofsteil kein schöner Anblick. Aber es gibt konkrete Vorstellungen, das Areal wieder neu zu gestalten. Im Idealfall schon ab dem kommenden Jahr. © jödo

Seit gut vier Jahrzehnten gibt es für den alten Teil des Forstinninger Kirchenfriedhofs eine Ruhefrist. Aber nun reifen gerade Ideen für eine neue Nutzung schon ab 2023.

Forstinning – Lange hat die katholische Gemeinde darum gekämpft, dass die ehrwürdige Pfarrkirche endlich restauriert und saniert wird. Die Arbeiten laufen. Heuer im Herbst sollten sie, so ein früherer Zeitplan, abgeschlossen sein. Doch es gibt Verzögerungen. Warum aber nur die Kirche machen und das Areal unmittelbar herum, den alten Teil des Forstinninger Kirchenfriedhofs, so belassen, wie man ihn in der Gemeinde am Nordrand des Forstes schon seit gut vier Jahrzehnten kennt? Pfarrgemeinderatsvorstand Toni Beer war einer derjenigen, die sich dafür einsetzte, dass mit der Sanierung des Gotteshauses auch ein Konzept auf den Tisch kommt, in dem für möglichst alle tragbare Lösungen aufgezeigt werden, wie der alte Friedhof wieder für neue letzte Ruhestätten nutzbar gemacht werden kann.

Keine leichte Aufgabe, die sich Beer da vorgenommen hat. Inzwischen weiß er, dass bei diesem Projekt die unterschiedlichsten Interessen zusammengeführt werden wollen. Zum Beispiel die derjenigen Forstinninger, die ihre im alten Teil noch immer vorhandenen Grabstellen von Familienangehörigen nicht aufgeben wollen mit denen der Bürger, die mit einer endgültigen Auflösung kein Problem haben.

Wer also will auflösen? Wer nicht? Und was passiert mit den alten Grabsteinen? Fragen, mit denen sich die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderats zuletzt intensiv befassten. Inzwischen, so scheint es, werden Lösungsansätze konkret, auf denen aufgebaut werden kann. Toni Beer schwebt so etwa wie eine in jederlei Hinsicht bunte, vielfältige und möglichst wenig strengen Regeln gehorchende Gestaltung vor. In einem Gespräch mit der EZ deutete er schon mal an, statt des groben Schotters solle es künftig grünen Rasen geben. Bestehende Grabsteine sollen, wenn es so ausdrücklich gewünscht ist, an ihrem angestammten Plan verbleiben können. In jedem Fall mache es Sinn, die alten Zeugnisse Forstinninger Grabkultur zu erhalten und sie einzubinden in den künftigen neuen alten Friedhof, heißt es.

Gespräche mit Grabinhabern geführt

Die Bestattungskultur, so Beer, habe sich in den letzten Jahren auffallend geändert. Die Urnenbeisetzung sei eindeutig im Vormarsch. Forst-inninger, die ihre Angehörigen herkömmlich in einem Sarg beerdigen lassen, würden immer weniger. Ein Sarg bedeute eine große Grabfläche, die gepflegt werden wolle. Doch immer seltener komme es vor, dass die Angehörigen, die sich dauerhaft um eine Grabstätte gärtnerisch kümmern könnten, gar nicht mehr am Ort wohnten.

„Die Mischung macht’s“, sagt Toni Beer. Und es scheint so, als habe er bereits konkret Bilder im Kopf, wie sich Urnengräber neben alten, zu erhaltenden Grabsteinen und neuen Grabstätten platzieren ließen. Und mittendrin vielleicht sogar die eine oder andere Parkbank zum Verweilen.

Alleine agieren aber kann die Forstinninger Pfarrei nicht. Kirchenstiftungsrechtlich ist das Ganze angesiedelt beim Ordinariat. Und das heißt: Die Forstinninger können zwar zahlen. Wie sie aber ihr eigenes Geld in Sachen Friedhofsneugestaltung konkret investieren, entscheiden andere Stellen. Deren Plazet steht noch aus. Ebenso wie ein Bodengutachten, ohne dass es im Friedhof keine Veränderungen wird geben können.

Wenn alles optimal läuft, so Toni Beer zur Ebersberger Zeitung, dann könne mit der Umgestaltung Anfang 2023 begonnen werden.

