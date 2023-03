Ohne bezahlbare Wohnung kein Mitarbeiter

Von: Jörg Domke

Brigitte Keller, Vorständin der Wohnbaugesellschaft Ebersberg vor Wirtschaftsvertretern in Forstinning. © DZ

Bezahlbarer Wohnraum und bestmöglicher ÖPNV: Das sind zwei entscheidende Standortfaktoren für die Region. Und zugleich zwei Problemfelder.

Forstinning - Die Politik, auch die im Landkreis Ebersberg, hat das Problem erkannt. Und steuert im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen. Aber die Bretter, die es hier zu bohren gilt, sind dick. So äußerten sich Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und die Kaufmännische Vorständin der Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU sowie Finanz- und Krisenmanagerin im Landratsamt, Brigitte Keller, bei der Frühjahrssitzung des IHK-Regionalausschusses. Das Gremium tagte bei der Firma LuTV Rackl in der Gemeinde Forstinning.

Werbung für die Wohnbaugesellschaft

Keller nutzte das Forum, um speziell für die Wohnbaugesellschaft zu werben, der gegenwärtig neben dem Landkreis lediglich die Gemeinden und Städte Grafing, Moosach und Anzing angehören. Warum so wenige? Grundbedingung für ein Mitwirken sei es, so Keller, dass Kommunen eigene Grundstücke einbringen, auf denen dann mit teils erheblichen staatlichen Zuschüssen Wohnungen errichtet werden sollen.

Zur Zeit sind das kreisweit gut 50, Anzing steht womöglich noch heuer mit einer Maßnahme nahe der Grundschule in den sprichwörtlichen Startlöchern. Und der Landkreis bastelt gerade an weiteren Projekten insbesondere in unmittelbarer Nähe zur Kreisklinik. In der Summe geht es laut Niedergesäß um Planungen in der nahen Zukunft für rund 150 Wohneinheiten, darunter auch wieder mindestens zwei Projekte in der Stadt Grafing.

Es fehlt an bebaubarem Grund in kommunaler Hand

Ein Tropfen auf den heißen Stein, möchte man meinen. Und so tauchte im Auditorium auch gleich die Frage auf, warum noch nicht mehr Gemeinden initiativ geworden seien. Es fehle, so Keller, schlichtweg an bebaubaren Grund in kommunaler Hand.

Ein Manko, das sich auch in Zahlen ausdrücken lässt. 2014 wurden kreisweit 42 Wohnungen je 10 000 Einwohner hergestellt, 2021 waren es mit 46 auch nicht viel mehr. In manchen anderen bayerischen Landkreisen wird dagegen im Schnitt doppelt so viel gebaut. „Es wird zu wenig gebaut. Und was wir bauen ist zu teuer“, so Kellers Fazit.

Baukosten steigen und steigen

Als im April 2018 in Grafing das erste Projekt der Ebersberger Gesellschaft übergeben wurde mit immerhin 882 Quadratmetern Wohnfläche, habe man es noch mit Baukosten von 2,04 Mio. Euro zu tun gehabt – bei einem Quadratmeterbaupreis von 2313 Euro. In Moosach sei zwei Jahre später schon für 2900 Euro gebaut worden. Das aktuell jüngste Objekt neben der Kreisklinik, vermietet seit September 2022, schlug aber mit 4432 Euro/Quadratmeter zu Buche. Dass in allen Fällen die Kaltmiete bei 8,50 Euro liege, habe ausschließlich mit den abgegriffenen Fördermitteln zu tun, hieß es.

Keller und Niedergesäß nutzten das Forum IHK-Regionalausschuss, um direkt und ohne Umschweife neue Gemeinden als Mitglieder zu werben. Schließlich sei der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerade im Nahbereich zur Landeshauptstadt ganz besonders groß. Wohnraumschaffung sei Wirtschaftsförderung, hieß es. Und Brigitte Keller wagte die These: „Es kommt der Tag, wo der Landkreis für eigene Mitarbeiter Wohnraum bauen muss“ – um sie überhaupt noch anwerben zu können.

