Am Namenstag des Heiligen Silvester

Teilen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause lockte die Pferdesegnung in Forstinning wieder Reiter und Besucher an

Festlich geschmückte Tiere waren zu bewundern. Der Segen kam von Diakon Hans Dimke. © Dziemballa

Forstinning – „Der Heilige Silvester war ein Freund der Tiere. Daher segnen wir diese an seinem Namenstag, denn segnen bedeutet, ein gutes Wort zu sprechen“. So eröffnete Diakon Hans Dimke die traditionelle Pferdesegnung in Forstinning beim Maibaum neben dem Rupert-Mayer-Haus, die nun nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder möglich war.

Die Veranstaltung lockte nicht nur rund 30 Reiterinnen und Reiter mit ihren Tieren an, sondern auch viele Pferdebegeisterte, die sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen wollten.

Haflinger zogen an

Nachdem der Geistliche, der mit Ministranten auf dem Wagen von Franz Hundschell saß, einem Mitbegründer der Pferdesegnung, den Segen für alle Anwesenden ausgesprochen hatte, setzte sich der Zug in Bewegung. Erst wollten die beiden Pferde am Wagen, die Haflinger Alina und Alpine von Franz Lanzl aus Forstern zwar nicht so recht, doch dann zogen sie kräftig an, bildeten die Spitze eines kleinen Umzugs durch den Ort.

Pferde aller Rassen und Farben

Ihnen folgten in lockerer Reihung schließlich Pferde aller Rassen und Farben. Etwa Una, ein Pferd aus dem Connemara im westlichen Teil Irlands, geritten von Julia Hitzlsperger aus Forstinning, die schon vier Mal dabei war. Auch Ray, das Tier von Iris Böhm, ebenfalls aus Forstinning, stammt von der irischen Insel: „Ich teile mir seit 18 Jahren das Pferd mit Besitzerin Corinna Bachschneider aus Isen“, erklärte sie.

Andere Pferde, wie etwa eine Gruppe schwarzer Kaltblüter, hatten bereits vor dem Start ungeduldig mit ihren Hufen auf dem Asphalt gescharrt, konnten die Abfahrt kaum erwarten.

Deutlich kleiner und völlig ruhig verharrte hingegen das niedliche kleine Mini-Shetty Cappucchino neben Besitzerin und Züchterin Martina Germeier aus Frotzhofen. Dabei war es der umschwärmte Mittelpunkt kleiner Mädchen, die ihm reichlich Streicheleinheiten schenkten. Brav trabte das kleine Pferdchen los, gefolgt von einem Maultier sowie zwei Eseln.

Nach einer Runde über das Straßen-Geviert kamen auch sie alle wieder am Wagen des Diakons an, der alle Tiere noch einzeln segnete.

Zum ersten Mal auch Bewirtung nach der Veranstaltung

Wer wollte, konnte sich nun am Rupert-Mayer-Haus noch mit Glühwein, Bier oder einer Bockwurst stärken. Denn Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung hatten heuer zum ersten Mal auch eine Bewirtung mit angeboten, was von den zahlreichen Gästen auch gerne angenommen wurde. Auf die Tiere, da wartete daheim in ihren Ställen sicher auch eine Futter-Belohnung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.