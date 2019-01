Trotzig gegen das Schmuddelwetter

Petrus hat sie im Regen stehen lassen - die Teilnehmer der diesjährigen Pferdesegnung in Forstinning.

Forstinning – Die Pferdesegnungen in Forstinning am Silvestertag haben schon viel erlebt – wettertechnisch: Sturm und Wind konnte die Teilnehmer praktisch nie abhalten; auch nicht tiefe Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt oder zentimeterhoher Schnee. Aber einen fast durchgängigen Regen am letzten Tag des Jahres – daran konnten sich dann doch nicht viele erinnern. Schon gar nicht Diakon Hans Dimke, der heuer zum zehnten Mal die traditionelle Segnung von Ross und Reiter vornahm und sich ziemlich sicher war, dass er dabei noch nie fast nur im Regen stand.

Immerhin ließ man Dimke bei seiner Arbeit nicht alleine. Tapfer harrten mit dem Seelsorger auch zahlreiche Ministranten auf der „Chef“-Kutsche aus. Und außerdem waren da ja auch noch die Reiterinnen (Männer konnte man nicht ausmachen) mit ihren ziemlich genau 50 Pferden, die es sich trotz der widrigen Wetterlage nicht nehmen ließen, um Gottes Segen zu bitten.

Um mehr und nicht weniger, wie man sagen könnte, denn Dimke betonte in seiner kurzen Ansprache zu Beginn, dass es sich bei der heuer zum 30. Mal durchgeführten Forstinninger Silvestersegnung nicht um einen Vorgang handele, der mit einer himmlischen Haftpflichtversicherung zu vergleichen sei.

Dass das alles wieder routiniert und reibungslos über die Bühne gehen konnte, dafür sorgten Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, viele freiwillige Helfer aus der kirchlichen Gemeinde und nicht zuletzt 16 Mann der Freiwilligen Feuerwehr, die den Verkehr für die Dauer der Veranstaltung umleiteten.

Mit dabei im Hintergrund auch Franz Hundschell. Der ehemalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende hatte vor 30 Jahren mit die Initiative ergriffen, den einst einmal verschütt gegangenen Brauch neu zu beleben. Er schien seine Freude daran zu haben, dass sich seine Idee bis zum heutigen Tag fest verankert hat in den Köpfen der Forstinninger.

Freude im anderen Sinne hatte auch Alfons Fischer. Der ehemalige Lehrer dokumentiert mit Film- und Fotokameras schon seit Jahren alle geselligen und gesellschaftlichen Höhepunkte in seinem Heimatort. Motiviert durch die Veröffentlichung einiger älterer Aufnahmen von Pferdesegnungen in der Silvesterausgabe dieser Zeitung hatte Fischer ein dickes Album mit alten Fotografien mitgebracht. Und der Ebersberger Zeitungso die Gelegenheit gegeben, das eine oder andere gleich mal zu digitalisieren. Ein paar dieser historischen Schwarz-Weiß-Bilder zeigen wir noch in einer der nächsten Ausgaben.