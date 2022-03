Schaden in Forstinnings Pfarrkirche: Unbekannter bricht Opferstock auf

Von: Armin Rösl

Polizei bitte um Hinweise, wer den Opferstock in Forstinnings Pfarrkirche aufgebrochen hat. (Symbolbild) © Panthermedia

Nach Vandalismus in der Poinger Pfarrkirche sowie in einer Kapelle in Pliening hat es jetzt die Kirche in Forstinning getroffen. Dort wurde der Opferstock aufgebrochen.

Forstinning – Sachbeschädigungen an und in kirchlichen Objekten: In jüngster Zeit gab es im Landkreisnorden mehrere solcher Delikte. Nun traf es Forstinning, berichtet die Polizeiinspektion Poing. Am Wochenende hat ein bisher noch unbekannter Täter in die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung einen Opferstock aufgebrochen. Hierzu durchtrennte der Unbekannte gewaltsam drei am Opferstock angebrachte Vorhängeschlösser. Der Täter machte laut Polizei ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute - aber er verursachte einen Sachschaden „im niedrigen zweistelligen Bereich“.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, werden gebeten, sich bei der Poinger Polizei zu melden, unter Telefon (08121) 991 7-0 bei der Polizeiinspektion Poing zu melden.

