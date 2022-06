Echte Schlagkraft einer Dorffeuerwehr war schon vor 150 Jahren gefordert

Von: Jörg Domke

Die Feuerwehr Forstinning im Jubiläumsjahr 2022 © Feuerwehr Forstinning

150 Jahre alt ist die Freiwillige Feuerwehr in Forstinning. Offiziell. Inoffiziell, so wird vermutet, sogar noch ein paar Jährchen älter.

Forstinning – Erst neulich, an einem Montag: Gegen 9.23 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr in Forstinning zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Verbindungsstraße zwischen Forstinning und der Staatsstraße 23 32 war auf Höhe der Wagmühle ein Pkw aus bislang noch unbekannten Gründen, wie es in einer Schnellmeldung hieß, in die anliegende Böschung gefahren und auf der Straße zum Stehen gekommen, wobei der Wagen massiv beschädigt wurde.

Zusammen mit den Kameraden aus Pastetten hatte man die Straße beidseitig abgesperrt, Pkw-Teile und Äste beseitigt und den Unfallwagen so weit an den Rand geschoben, das bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes der Verkehr nicht weiter behindert wurde.

Ein ganz gewöhnlicher, inzwischen leider fast schon alltäglicher Vorgang, den die Feuerwehr Forstinning so schon ein paar Stunden später fast wortgleich in einem eigenen Eintrag auf der Internetplattform Facebook beschreibt. Dabei handelt es sich längst um Vorgänge, die Ortsfeuerwehren – wie die in Forstinning – im Zuge einer ganz eigenen Öffentlichkeitsarbeit publik machen. Fotos inbegriffen.

Einsätze bei Unfällen kommen fast täglich vor im Landkreis

Natürlich war das nicht immer so. Alles andere als Öffentlichkeitsarbeit hatten die Männer im Sinn, als sie vor genau 150 Jahren eine Ortsfeuerwehr in Forstinning ins Leben riefen. Wobei es inzwischen als sicher gilt, dass im Dorf feuerwehrähnliche Strukturen schon in den Jahren zuvor bestanden haben müssen. Bereits 1861 wurde von der Gemeinde auf eigene Kosten eine Feuerlöschmaschine angeschafft, gefertigt von den Glockengießereien Baumair in Erding und gekauft zum Preis von 700 Gulden. So jedenfalls steht es in einer 48-seitigen Chronik, die die Forstinninger Verantwortlichen rechtzeitig zum Jubiläumswochenende ab dem 1. Juli fertiggestellt haben. Dort heißt es auch: „Es ist anzunehmen, dass sich die 1871/72 zurückgekehrten Kriegsteilnehmer, an Zucht, Ordnung und Zusammenarbeit gewöhnt, in einer straff geführten Freiwilligen Feuerwehr zusammenfanden. Dies beweisen auch die eher militärisch klingenden Bezeichnungen (Chargen) wie Hauptmann, Adjutant, Fähnrich, Hornist, Requisitenmeister.“

Von jenem Zeitpunkt ab unterschied man deutlich zwischen Pflicht- und Freiwilliger Feuerwehr, heißt es. Von den rund 400 männlichen Einwohnern des Ortes gehörten 1872 genau 72 zur Feuerwehr. Es ist allerdings nicht mehr feststellbar, ob die 16 Gründungsmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in dieser Zahl enthalten sind oder hinzugerechnet werden müssen.

Wie gründlich damals im Dorfe der „Rote Hahn“ aufräumte, zeigt ein Auszug aus der Gemeindechronik:

1873: Kirchmeierbauer eingeäschert. Alle Tiere verbrannt.

1874: Oberweindl abgebrannt.

1877: Korbinian Herzog, Aitersteinering und Lechner in Sempt eingeäschert.

1880: Bauer Widmann, Berg abgebrannt

1882: Kistler, Aitersteinering abgebrannt, nur einige Kleidungsstücke gerettet. Anwesen Hörgstetter vollständig niedergebrannt. Nachbarhäuser in große Gefahr. Wehren von Anzing und Schwaben helfen mit.

Schon damals zeigte sich, dass eine schlagkräftige Truppe vonnöten war, um all die Aufgaben anzugehen, die anzugehen waren. Auch dazu weiß die druckfrische neue Chronik viel. Zitat: „Ehrenkommandant Kaspar Bartl erinnert sich: Früher wurde richtiggehend exerziert, und wenn die Feuerwehr aufmarschierte, dann kam gleich eine ganze Kompanie daher.“

Schon damals eine große Schlagkraft

Irgendwie logisch: Schon im Jahre 1877 kaufte man ein Grundstück zwecks Errichtung des Feuerwehrhauses. Der große Wirbelsturm 1894 verlangte den ganzen Einsatz der Feuerwehr. Die Gemeindechronik vermerkt dies ausdrücklich.

Blättern wir weiter in der neuen Chronik zum 150-Jährigen, die an den Festtagen gegen eine Schutzgebühr erworben werden kann: „In der Zeit zwischen 1880 und 1900 heißt es in der Stammesliste der Freiwilligen Feuerwehr häufig: zur Pflicht zurückversetzt. Dies geschah dann, wenn ein Mitglied häufiger bei Übungen fehlte, seinen Beitrag nicht mehr bezahlen konnte oder wollte, oder aus anderen Gründen ausgeschlossen wurde. Nur wer es sich leisten konnte, erhöhte Beiträge an die Freiwillige Feuerwehr zu leisten, brauchte nicht zur Pflichtfeuerwehr. Diese Regelung blieb im Wesentlichen bis über den Ersten Weltkrieg hinaus.“ Belege aus dieser Zeit sind völlig abhandengekommen, obwohl sie beim 60-jährigen Jubiläum 1932 noch vorhanden waren.

Die Jahre zwischen 1930 und 1937 sind gekennzeichnet von einer nachlassenden Begeisterung nach den Tagen der Fahnenweihe. Schon 1931 musste Vorstand Anton Stimmer einen scharfen Appell an die Jugend richten, sich der Pflichten der Freiwilligen Feuerwehr zu besinnen, und im Jahre 1935 wurde als Buße für versäumte Übungen, deren Besuch als miserabel bezeichnet wurde, die Zahlung von 5 RM angedroht.“

Halbe Festwoche startet am kommenden Freitag

Die neue Festschrift liefert erstaunlich viele weitere, kleine Geschichten um die Feuerwehr bis hin zur Gegenwart, wobei ein Großteil der Chronik entnommen wurde, die 1972 zum 100-Jährigen entstand. Der Autor bleibt unbekannt, heißt es.

1997 aktualisiert Josef Polz die Feuerwehrchronik. Er schreibt: „Den sichtbaren Höhepunkt der positiven Entwicklung stellte das im Jahr 1980/81, mit großen Eigenleistungen der Feuerwehr, erstellte Feuerwehrhaus dar. Im schmucken Floriansstüberl (1996 erweitert) fand das Vereinsleben eine bleibende Vereinsheimstätte. Heute zeugt das blitzblanke Feuerwehrhaus von hohem technischem Standard und von der erfreulichen Motivation aller Mitglieder, besonders auch nachrückenden jungen Feuerwehrmännern“.

2008 erhält das FFW-Haus einen Anbau, der eine neue Fahrzeughalle für ein Mehrzweckfahrzeug und einen Schulungsraum im Keller hinzufügt. Eine Partnerschaft mit der Feuerwehr Deutsch-Jahrndorf aus Österreich wird unter dem Kommandanten Stefan John und Bürgermeister Arnold Schmidt begründet. Internationale Kontakte entwickelten sich auch zu den ungarischen Kameraden aus der Partnerstadt Dunasziget. Es kommt zu gegenseitigen Besuchen. Inzwischen sind diese Verbindungen jedoch eingeschlafen.

Neue Chronik liegt auch vor

Im März 2020 erreicht die Corona-Pandemie die Freiwilligen Feuerwehren. Die Chronisten notieren: „Innerhalb kürzester Zeit werden der gesamte Übungsbetrieb und das Vereinsleben stillgelegt. Nach einigen Monaten beginnt man in kleinen Gruppen zu üben, was im Frühjahr 2021 wieder kurz unterbrochen werden musste.“ In dieser Zeit gehen die Einsatzzahlen merklich zurück, jedoch bleibt die Feuerwehr zu jedem Zeitpunkt voll einsatzfähig.

Auch die Planung des nun anstehenden Fests stand lange Zeit unter Vorbehalt politischer Beschlüsse und Maßnahmen, was dafür sorgte, dass bis einige Monate vor dem Gründungsjubiläum nicht feststand, ob dieses überhaupt wie geplant stattfinden konnte. Erst im März kam der Beschluss, dass im Juli 2022 gefeiert werden soll.

