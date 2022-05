Senioren fürchten die reine Schlafgemeinde

Von: Jörg Domke

September 2018: Oktoberfest für Forstinninger Senioren im katholischen Pfarrheim. Ein Beitrag, um Kontakte zu fördern und Geselligkeit zu erzeugen. Aber Seniorenarbeit ist noch viel mehr, wie der nun ausscheidende Seniorenbeirat feststellt. © dziemballa

In diesen Tagen haben Forstinninger in der Altersgruppe über 60 Jahre Post von der Gemeinde bekommen. Wahlunterlagen. Hintergrund: Mit diesen Stimmunterlagen laufen die Wahlen für einen neuen Seniorenbeirat an.

Forstinning - Noch bis zum kommenden Dienstag, 10. Mai, sind die Wahlberechtigten aufgerufen, einen oder mehrere von insgesamt sechs Kandidaten für das auf drei Jahre angelegte Ehrenamt zu bestimmen.

Die Zusammensetzung der Runde wird sich diesmal nahezu komplett ändern. Mit Roland Marschner ist nur noch einer auf der aktuellen Kandidatenliste, der dem Beirat schon in den letzten drei bzw. sogar fünf Jahren angehörte. Ausscheiden werden demnach Manfred Bauer, Ursula Frey, Walter Klessinger, Günther Wondre und Heidrun Zimmermann. Neben Marschner stellen sich neu zur Wahl: Brigitte Fuhrmann, Jutta Pudenz, Ludwig Seiler, Peter Schmid und Dietmar Vahldiek.

Fast der gesamte Beirat wird ausgetauscht

Das Wahllokal befindet sich im Rathaus. Die ausgefüllten Unterlagen (Stimmzettel um Umschlag) sollten dort am 10. Mai bis 18 Uhr im Briefkasten gelandet sein.

Dieses Verfahren hat sich aus Sicht der Gemeinde Forst-inning durchaus bewährt. Immerhin kam auf diese Weise vor drei Jahren eine Wahlbeteiligung von 43 Prozent zusammen. Eine Quote, von der andere Kommunen nur träumen können.

Bei Roland Marschner und Walter Klessinger ist zurzeit die Hoffnung groß, dass auch heuer wieder möglichst viele Forstinninger wählen und damit dem neuen Seniorenbeirat den Rücken stärken. „Je höher die Wahlbeteiligung, umso stärker ist unser Mandat“, lautet die einfache Rechnung der beiden gestandenen Mannsbilder.

Wahlunterlagen wurden direkt per Post verschickt

Gründe, dass es in Forstinning auch in den kommenden drei Jahren eine starke lokale Seniorenvertretung gibt, existierten genug, so die beiden noch amtierenden Beiräte gegenüber der EZ. Wenngleich beide zugleich bemängeln, dass sie und die Kollegen zuletzt wenig Resonanz der älteren Generation zu spüren bekommen hätten. Trotz aller Bemühungen sei es nicht gelungen, in den letzten Jahren zu erfahren, wo es wirklich bei den älteren Gemeindebürgern brenne, so Marschner.

Dabei sei der Start in Amtszeit 2019 gewissermaßen vielversprechend gewesen. Es war, erinnert Klessinger, die Zeit, als plötzlich die einzige Apotheke am Ort verschwand und der Beirat ebenso plötzlich ein seniorenpolitisch relevantes Thema intensiv zu beackern hatte.

Senioren in großer Sorge um die Zukunft ihres Dorfes

Zugleich sei damals kreisweit die Debatte um Mitfahrbankerl aufgekommen. Auch Forstinning hatte sich daran beteiligt. Heute, Jahre später, räumen Klessinger und Marschner ein, dass dieses Projekt bei nüchterner Betrachtung gefloppt sei; und zwar nicht nur in der Gemeinde Forstinning. Marschners Bilanz: „Die Leute melden sich wirklich wohl nur zu Wort, wenn es handfeste Probleme gibt wie bei der Apotheke“. Ihre ernüchternde Bilanz für die Zeit von 2017 bis 2022 lautet daher: „Alle unsere Aktionen ... erhielten teils einen guten, aber manchmal mäßigen Zuspruch.“ Diese werde den neuen Beirat aber nicht davon abhalten, sich weiter für Senioren einzusetzen.

Dabei gibt es gerade jetzt weitere, sogar ähnliche Probleme, die bereits am Horizont sichtbar geworden sind. Forstinning verliere demnächst eine Bank und den einzig verbliebenen Metzger, sagen sie. Beides verbessere die Lebensqualität für ältere Mitbürger nicht. Man sei daher in Sorge, dass Forstinning nach und nach zu einer reinen Schlafgemeinde werde.

Auch die aktuelle Baupolitik der Kommune bereitet Sorgen. Kritisch sieht man im Beirat, dass im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Sonnengasse ein Mehrfamiliengebäude weggefallen ist (wir berichteten). Roland Marschner: „Wir im Beirat sind uns sicher, dass wir mehr kleinere Wohneinheiten benötigen und nicht mehr Einfamilienhäuser.“ Auch die Verkehrssituation sei für ältere Bürgerinnen und Bürger keineswegs ideal. Erwähnt wird in diesem Zusammenhang zum Beispiel ein fehlender Radlweg entlang der Münchner Straße. Die anstehende Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans bietet ein weiteres, großen Betätigungsfeld, um dort ganz spezifische Interesse der Forstinninger Seniorinnen und Senioren zu artikulieren. Mit dem Projekt „Zukunftswerkstatt habe der neue Beirat immerhin eine Plattform, um sich in die noch zu führenden Debatten konstruktiv einzumischen.

Viele neue Aufgaben warten in der nahen Zukunft

Demnächst werde es auch noch darum gehen, ältere ukrainische Flüchtlinge bestmöglich integrieren zu wollen. Last not least hat der ausscheidende Beirat hier und da auch die Unterstützung der politischen Gemeinde vermisst. Es sei bis jetzt – aus Datenschutzgründen - jedenfalls nicht gelungen, die Zielgruppe Ü 60 wenigstens einmal gezielt anschreiben zu können.

Gleichwohl kann und will der amtierende Beirat auch auf Erfolge verweisen. Dass der Ort derzeit über eine stattliche Zahl an Ruhebänken verfüge oder dass neue Sitzgelegenheiten in der Aussegnungshalle existierten, sei auch Verdienst des aktuellen Beirats. Mit Film- und Schafkopfnachmittagen sei es wenigstens ab und an gelungen, Abwechselung zu erzeugen und die älteren Menschen zusammenzubringen. Auch Senioren-Oktoberfeste seien gut besucht gewesen. Leider seien andere Ideen und Aktionen Corona zum Opfer gefallen. Das Aufgabenspektrum für die nächsten Jahre werde, da sind sich Klessinger und Marschner jedenfalls einig, nicht kleiner.

