Forstinning: 14 Grundstücke für Einheimische, aber 170 Bewerber auf der Liste

Von: Jörg Domke

Blick auf die verschneite Freifläche hinter Häusern entlang der Sonnengasse in Forstinning: Hier soll demnächst ein Neubaugebiet entstehen. Für Einheimische wird es besondere Kaufoptionen geben. © jödo

Wie vergibt man vergünstigtes, aber knappes Bauland gerecht? Mit einem neuen Kriterienkatalog will die Forstinniger Politik das schaffen.

Forstinning - „Vergabe von preisvergünstigtem Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung“: So heißt es inzwischen politisch korrekt. Früher sagte man Einheimischenbauland dazu. Und jeder wusste sofort Bescheid.

Konkret um Vergaberichtlinien ging es dieser Tage mal wieder im Forstinninger Gemeinderat im Verlauf einer öffentlichen Sitzung im Pfarrsaal. Es gibt nämlich wieder etwas zu vergeben, nachdem nun klar ist, dass ein Neubaugebiet namens Sonnengasse in absehbarer Zeit verwirklicht werden soll. 14 Grundstücke stehen dort explizit für Einheimischenbewerber zur Verfügung. Das ist ganz stattlich, angesichts der Vormerkliste aber eher zu etwas wie ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Dort tauchen nämlich gegenwärtig 170 Namen auf, wie Bürgermeister Rupert Ostermair in Plenum berichtete.

Wie also gerecht vorgehen? Auf frühere Vergaberichtlinien könne man nicht automatisch zurückgreifen, juristisch ändere sich da schnell mal was, so der CSU-Rathauschef gegenüber der Heimatzeitung. Also befasste sich die Kommunalpolitik in den letzten Wochen intensiv damit, neue Vergaberegeln festzulegen, um „den Wohnbedarf der Bevölkerung zu decken, sozial stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen und zu erhalten sowie ein aktives Gemeindeleben und den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde sicherzustellen“, wie es in der dieser Tage beschlossenen Regelung im Vorwort formuliert wurde.

Dort heißt es weiter: „Da einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung aufgrund der Marktlage, insbesondere aufgrund hoher Grundstückspreise, eine Wohnimmobilie im Gemeindegebiet auf dem freien Immobilienmarkt zur Eigennutzung nicht erwerben können, ist die Gemeinde Forstinning bestrebt, diesen Wohnbedarf der örtlichen Bevölkerung mittels Zurverfügungstellung preisvergünstigter Wohnbaugrundstücke in Erbpacht unter Berücksichtigung der europäischen Grundfreiheiten zu decken.“

Eine Variante mit Erbpacht gewählt

Wegen der „fortschreitenden Verknappung von Grund und Boden sowie der damit einhergehenden Grundstückswertsteigerungen“ hatte sich der Gemeinderat bereits im Vorfeld der Dezember-Sitzung zur Vergabe der Grundstücke in Erbpacht auf 99 Jahre entschlossen. Ebenso sei durch diese Art der Vergabe der Erhalt von Grund und Boden auch für künftige Generationen gesichert.

Für alle Berechtigten wurde, wie hierzulande durchaus üblich, ein Punktesystem entwickelt. Das Prinzip: Der Bewerber mit der höheren Punktezahl darf sich zuerst ein Grundstück aussuchen. Ebenfalls Usus: Definierte Einkommensgrenzen und das Gesamtvermögen dürfen nicht überschritten werden.

Ostermair betonte im Plenum, man habe sich im Vorfeld im Finanzausschuss darauf verständigt, Faktoren wie Ortsansässigkeit, Familienverhältnisse, etwaige Behinderungen oder Pflegebedürftigkeiten ebenso zu berücksichtigen wie geleistete Ehrenämter. Neu im Kriterienkatalog befindet sich ein Passus, den der Bürgermeister „Berufsortsansässigkeit“ nannte. Gemeint sind Bewerber, die seit mindestens fünf Jahren in einem Betrieb in der Gemeinde Forstinning beschäftigt sind.

Auch die Arbeit am Ort wird demnächst mit Punkten prämiert

Nicht zum ersten Male, aber durchaus auch nicht üblich, war und ist, dass die zur Verfügung stehenden Grundstücke auf Erbpachtbasis vergeben werden sollen. Hier eine gerechte Lösung zu finden, erwies sich offenbar als gar nicht so einfaches Unterfangen. Beschlossen wurde Folgendes: Die Erbpacht richtet sich nach den Einkommensverhältnissen des Bewerbers. Der zu entrichtende Erbbauzins richtet sich nach dem Bodenwert multipliziert mit dem Erbbauzinssatz in Höhe von 2,5 Prozent. Der Basisbodenpreis, der für Bewerber mit einem Gesamteinkommen bis 50 000 Euro gilt, wird für jedes Baugebiet gesondert festgesetzt. Er betragt für das Baugebiet „Sonnengasse“ 625 Euro/Quadratmeter zuzüglich Erschließungskosten.

Ab einem Einkommen über 50 000 Euro wird schrittweise ein Bodenwertaufschlag erhoben. Bei Berechnung des Bodenwertaufschlags wird davon ausgegangen, dass bei einem Einkommen von mehr als 90 000 Euro der Verkehrswert zu entrichten ist, hieß es im Plenum.

Zur Durchführung der Vergabe erhalten die Antragsteller rechtzeitig Bewerbungsbögen. Sie sind inzwischen auch schon verschickt worden, wie es aus dem Rathaus verlautete. Ansonsten verwies die Forstinninger Gemeindeverwaltung auf die Möglichkeit, sich insbesondere auf der Homepage der Gemeinde Forstinning weiter zu informieren.

