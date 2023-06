Forstinninger Sportbauten: Ein Abschluss nach rund 20 Jahren Bauphase

Von: Jörg Domke

Einweihung des neuen, alten Sportlerheims am Sonntag in Forstinning. © J.Dziemballa

Drei Tage Feier in Forstinning. Das Sportlerheim in der Aicher Straße wurde nach jahrelanger Sanierung eingeweiht.

Forstinning – Es kommt nicht mehr so oft vor, dass sich mit Horst Hengler, Johann Gleixner, Josef Scharl und Hermann Greska die vier noch lebenden Gründungsmitglieder des VfB Forstinning von 1955 in geselliger Runde treffen. Am Sonntag war es aber mal wieder so weit. Den Anlass dazu bot die feierliche Einweihung des grundlegend sanierten, im Grund genommen sogar nahezu vollständig neu gebauten Sportlerheims in der Aicher Straße.

Ein wichtigstes Ereignis für den Forstinninger Sport; und ohne Frage auch für den gesamten Ort, wie es beim Empfang von geladenen Ehrengästen am Mittag auf der Terrasse der Sportgaststätte gleich mehrfach hieß.

Danksagung an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am Freitag

Gleich drei Tage lang feierte Forstinning. Bereits am Freitag mit einem Treffen samt Danksagung für die vielen Freiwilligen, die sich über Jahre hinweg ehrenamtlich engagierten, damit das Millionen-Projekt Wirklichkeit werden konnte. Von 3500 ehrenamtlich geleisteten Stunden war da unlängst schon mal die Rede. Eine Zahl, die bei Weitem nicht ausreiche, wie Planer und VfB’ler Werner Ehrnstraßer gestern verriet. Als besagte 3500 erreicht worden waren, erzählt er, habe man aufgehört zu zählen. Mit diese zuletzt immer mal wieder kolportierten Marke war nämlich eine grundlegende Bedingung für Zuschüsse erreicht worden war. In Wahrheit dürften sich nach Ehrstraßers Schätzung die Stunden an Eigenleistungen auf gut das Doppelte summieren.

Was den Grund der drei besonderen Tage des Forstinninger Sports und aller weiteren örtlichen Vereine gewiss nicht schmälern dürfte. Genau genommen, so Ehrstraßer gestern, werde mit dem 18. Juni 2023 eine gut 20-jährige Bauphase im und rund um das örtliche Sportzentrum abgeschlossen – mit dem Bau des Mehrzweckheims, der Schaffung weitere Spielflächen um den Hauptplatz und nun der energetischen Sanierung und Erweiterung des Sportlerheims. Bonmot am Rande: „Ihr seit kein Verein, ihr seit ein Bauunternehmen“: So soll dem Vernehmen nach der einstige Präse des benachbarten FC Falke, Willi Haller, dem amtierenden VfB-Vorsitzenden Arnold Schmidt nach dessen Worten einmal gesagt haben.

Ein soziales Zentrum des ganzen Dorfes

Der Samstag stand in Forstinning wie angekündigt im Zeichen der Vereine. Viele wie die Imker, die Autoteiler, der VdK, der Seniorenbeirat, der VfB, die Feuerwehr oder Seniorenbeirat nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren und Werbung in eigener Sache zu betreiben. Auch die katholische Pfarrei war dabei, getreu dem neuen Leitsatz: Wir warten nicht, dass die Leute zu uns kommen, sondern wir gehen zu den Leuten, wie es Pfarrgemeinderatschef Toni Beer sagte.

Am Sonntag aber kamen dann auch die Gläubigen zur Kirche. Genauer gesagt auf den Pausenhof zu einem besonderen Gottesdienst unter freiem Himmel, der ganz im Zeichen des Sports und einer gelebten Gemeinschaft stand. Die lockere Predigt hielt Religionspädagogin Simone Scheyerer von der evangelischen Gemeinde Markt Schwaben. Sie breitete dabei so einiges aus, was sich ihrer Meinung nach in einer Sporttasche aller verbergen kann. Da könne man schon mal das eine oder andere vergessen, hieß es. Mit Gott im Gepäck sei aber jede Sporttasche immer gut gepackt.

Die vier VfB-Gründungsmitglieder Horst Hengler, Johann Gleixner, Sepp Scharl und Hermann Greska. © jödo

Bürgermeister Rupert Ostermair lobte, dass nach langer Zeit im Dorf ein Gemeinschaftswerk fertiggestellt werden konnte. Es sei mehr als nur ein Sportlerheim, sondern vielmehr ein neues soziales Zentrum und ein Ort der Begegnungen.

Ein Grußwort sprach Inge Golanski als Vorsitzende des Kreisverbandes des Bayerischen Landessportverbandes BLSV. Ein Zufall war es da wohl, dass erst vor wenigen Tage der vom Verband zugesagte Zuschuss für den Sportlerheim-Umbau in Höhe von fast 80000 Euro tatsächlich auch auf dem Konto des VfB gelandet sei, merkte Arnold Schmidt am Rande an.

