„Wasserrohrbruch“ vorgetäuscht: Täter erbeuten wertvollen Schmuck

Von: Michael Acker

Nach einem dreisten Diebstahl in Forstinning bittet die Poinger Polizei um Hinweise. © Marijan Murat

Unbekannte haben sich in Forstinning Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und wertvollen Schmuck erbeutet. Sie wendeten eine dreiste Masche an.

Forstinning – Dreister Trickbetrug und Diebstahl in Forstinning: Wie die Polizeiinspektion Poing erst am Freitag, 21. April, mitteilte, klingelte am Mittwoch, 19. April, gegen 16 Uhr ein unbekannter Täter an der Haustür seines Opfers in der Blumenstraße im Gemeindeteil Schwaberwegen. Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs und einer dringend notwendigen Reparatur verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Gebäude.

Vitrine im Schlafzimmer durchsucht

Während er sich mit dem Hausbesitzer im Keller des Gebäudes befand, um die vermeintlichen Schäden zu beheben, betrat ein zweiter unbekannter Täter auf noch unbekanntem Weg ebenfalls das Haus. Im Schlafzimmer des Geschädigten durchwühlte der Mann eine Vitrine und entwendete schließlich Schmuck im Wert von rund 3500 Euro.

Das sind die Täterbeschreibungen

Folgende Personenbeschreibung liegt der Polizei vor: Der erste Mann war ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und ein Basecap. Weiterhin trug er Handschuhe. Der zweite Mann war ca. 30 Jahre alt, trug eine dunkelblaue Weste, eine blaue Jeans, hatte schütteres Haar und war ebenfalls ca. 1,70 m groß.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing, unter Telefon (0 81 21) 99 17-0 zu melden.

