Bus kracht gegen Baum: Fünf Verletzte

Von: Michael Acker

Dieser Bus krachte in Forstinning gegen einen Bau. Der Unfall forderte fünf Verletzte. © PETER KEES

Ein schwerer Busunfall mit mehreren Verletzten hat sich in Forstinning ereignet. Der Bus war gegen einen Baum gekracht.

Forstinning - Der Fahrer eines Linienbusses war am Donnerstagabend, 16. Februar, gegen 18.40 Uhr in Forstinning auf Höhe des Gewerbebogens 1 aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Das teilte die Polizeiinspektion Poing erst am Freitag, 17. Februar, mit. Beim Zusammenstoß wurden ihren Angaben zufolge der Busfahrer und vier Fahrgäste leicht verletzt.

Drei Personen werden ins Krankenhaus gebracht

Der Busfahrer sowie zwei weitere Personen wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren. An Bord des Linienbusses befanden sich insgesamt fünf Fahrgäste.

An die Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Forstinning, Markt Schwaben und Anzing mit insgesamt 53 Einsatzkräften ausgerückt, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion mit. Zur Behandlung der Verletzten waren insgesamt vier Rettungsdienstbesatzung und zwei Notärzte vor Ort.

Schaden am Bus wird auf 50.000 Euro geschätzt

Der beschädigte Bus wurde abgeschleppt. Die Geschäftsführer des Busunternehmens schätzten den Sachschaden laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese sollten sich bei der Polizei in Poing oder jeder anderen Polizeidienststelle in Bayern oder telefonisch unter der Telefonnummer (0 81 21) 99 17-0 melden.

