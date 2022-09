VfB Forstinning trifft nicht mehr: „Uns fehlt Durchschlagskraft“

Teilen

Der VfB Forstinning (rote Trikots) trifft einfach nicht mehr. Auch gegen den SV Bruckmühl (schwarze Trikots) setzte es eine 0:1-Niederlage. © ma

Nach der Landesligapartie zwischen dem VfB Forstinning und dem SV Bruckmühl (0:1) sahen sich Akteure und Trainer der beiden Teams noch gemeinsam das Champions-League-Duell der Bayern mit dem FC Barcelona an.

Forstinning – Der VfB kann einfach kein Tor mehr erzielen. Und vielleicht dürfte die erste Halbzeit aus Sicht der Spanier Forstinnings Coach Ivica Coric fatal an die eigenen Versäumnisse in den letzten drei Partien erinnert haben.

„Uns fehlt einfach die Durchschlagskraft vorne“, stellte der Langzeittrainer der Forstinninger sachlich fest. Nachdem sich die komplette Offensivreihe schon seit Wochen im Lazarett befindet, köchelt die Torproduktion auf Sparflamme. „Deshalb zahlen wir momentan Lehrgeld, uns fehlt auch das Quäntchen Glück.“ Damit spielte Coric auf die beiden letzten Partien an mit jeweils ausgeglichenem Verlauf und dem um einen Tor besseren Ende für die Kontrahenten aus Bruckmühl und Freising. Sein Augenmerk möchte der VfB-Trainer nun notgedrungen auf die Standards legen. „Wir müssen lernen, bei ruhenden Bällen gefährlich zu sein.“ Um damit wieder eine Offensivwaffe zu schmieden, wenn aus dem Spiel heraus wenig geht.

Bruckmühls Trainer Mike Probst ähnelte sich in der Spielanalyse seinem Freisinger Kollegen Florian Bittner. „Es war ein glücklicher, dreckiger Sieg, aber wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit.“ Die Ballbesitzanteile sah der Ex-Baldham-Trainer sogar zugunsten von Forstinning. „Aber wir waren geduldig. In der ersten Halbzeit haben wir nur reagiert, in der zweiten war es dann besser. Forstinning war mit Sicherheit der schwerste von unseren letzten fünf Gegnern.“ Das Lob von Bruckmühl, mit fünf Siegen in Folge Mannschaft der Stunde und neuer Tallenzweiter, mag tröstlich sein, hilft aber dem VfB-Punktekonto wenig.