Große Sorgen um weiteren Verlust von Lebensqualität

Von: Jörg Domke

Nicht wirklich üppig besucht war die Bürgerversammlung im Rupert-Mayer-Pfarrheim, wo Bürgermeister Ostermair einen aktuellen Bericht ablieferte. Hauptthema wurde die aktuelle Versorgungslage im Dorf. © dziemballa

Die Forstinninger haben ein Problem. Immer mehr Läden schlossen in den letzten Jahren. Bald schließt die letzte verbliebene Metzgerei. Und dann?

Forstinning – Die Forstinninger haben ein Problem. Immer mehr Läden schlossen in den letzten Jahren: Hochwertige Schreib- und Papierwaren, Spielzeug oder Arzneimittel zum Beispiel können am Ort längst nicht mehr erworben werden. Demnächst schließt auch noch die letzte verbliebene Metzgerei.

Was will die Verwaltung gegen diesen Trend unternehmen? Eine Frage einer Bürgerin am Dienstag bei der Bürgerversammlung im Pfarrsaal, die Rathauschef Rupert Ostermair zunächst einmal lediglich mit dem Hinweis auf ein paar städtebauliche Instrumente (Ortsentwicklungsplan, neuer Flächennutzungsplan, Vorkaufsrechtsatzung für den Ortskern, Aufstellung eines Bebauungsplans für das Ortszentrum) beantworten konnte. Wie scharf diese noch zu schaffenden Waffen einmal sein werden; ob sich damit neue sogar Geschäfte ansiedeln lassen? Ob eine für den 26. September einberaumte „Bürgerwerkstatt“ Ideen zur Wiederbelebung Forstinnings zutage fördern wird? Viele Fragezeichen stehen da gerade im Raum.

Und Sorgen. Etwa formuliert von Dietmar Vahldiek, der sich als neuer Sprecher des Seniorenbeirats vorstellte. Eine Mangel an bezahlbarem Wohnraum, das Fehlen einer ganzen Reihe von Läden: das alles nage an der örtlichen Lebensqualität, so seine Mahnung. Obwohl das alles noch nicht genug ist, gibt es offenbar auch noch Gerüchte, so Vahldiek. Etwa um den Verbleib des Bonus-Supermarktes.

Gerüchte, die auch Ostermair schon vernommen hat. Und daher direkt beim Marktbetreiber anfragte. Im Plenum las er aus einem Antwortschreiben vor. Danach sei weder eine Schließung geplant noch überhaupt etwas dran. Ostermair warnte davor, wie offenbar schon geschehen, den Markt immer und immer wieder schlecht zu reden. Sein Appell an alle lautete: „Wir müssen den Markt dann auch nutzen“.

Wo man schon mal beim Thema Gerüchte war: Ludwig Seebauer, Vorsitzender der Bürgerinitiative St 2080 - Schwaberwegen und Moos, wollte direkt von Ostermair wissen: Stimmt es, wenn die (von ihm, Seebauer, ungeliebte) Ortsumfahrung tatsächlich kommen sollte, dass dann sogleich das Gewerbegebiet erweitert werde? Dass dann auch der Aldi an den Forstinninger Gemeinderand kommen werde?

Die Antwort des Rathauschefs sagte für viele im Saal mehr aus, als was Ostermair tatsächlich wohl hatte preisgeben wollen zu diesem Thema. Wörtlich hieß es: „Dazu kann ich nichts sagen“. Vermutet wird nun, dass im Bereich des künftigen Kreisels zwischen Schwaberwegen und Anzing neue Gewerbeflächen für einen Vollsortimenter geschaffen werden sollen.

Damit war im Plenum auch gleich das Thema Ortsumfahrung angestoßen. Anlieger der Ebersberger Straße berichteten von einem stark zugenommenen Lkw-Verkehr zwischen der Kreisstadt und der A 94. Von verstärktem Lärm und kaputten Gullys im eh schon schlechten Straßenbelag. Im Maximalfall, so Ostermair, könne man Tempo 30 im Zuge der St 2080 im Ort erreichen, und das wohl auch nur nachts. Und kündigte eine Prüfung an. Ansonsten gelte es mit Blick auf die Umfahrung, einen ab 17. Oktober von der Regierung anvisierten Erörterungstermin über fünf bis maximal sieben Tage im Zuge des laufenden Planfeststellungsverfahrens abzuwarten. Räume im Pfarrheim wurden bereits reserviert.

