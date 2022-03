VR-Bank Erding schließt Filialen in Forstinning und Hohenlinden

Von: Friedbert Holz

Teilen

Die Filialen der VR-Bank Erding in Forstinning (unser Bild) sowie die in Hohenlinden werden bald geschlossen. © Johannes Dziemballa

Immer weniger Publikumsverkehr: Die VR-Bank Erding schließt im Sommer ihre Filialen in Hohenlinden und Forstinning. Das müssen die Kunden jetzt wissen:

Forstinning / Hohenlinden – Mitte des Jahres wird in den beiden Filialen der VR-Bank Erding in Hohenlinden und Forstinning das Licht nicht ganz ausgehen, wird nur noch im Eingangsbereich brennen: Diese Außenstellen werden geschlossen, die Kunden finden dann dort nur noch Automaten für Geldausgabe und Kontoauszüge vor. Die Beratung soll aber gesichert bleiben.

Persönliche Beratung in den Nachbardörfern

Nachdem Gerüchte über eine Schließung dieser Bankfilialen bereits seit Tagen durch die beiden betroffenen Gemeinden wabern, bestätigte nun auf Anfrage der Heimatzeitung die VR-Bank diesen Schritt. „In Hohenlinden werden wir zum 30. Juni schließen, in Forstinning zum 15. Juli“, sagt Johann Luber, der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts in Erding. Bisher war die Betreuung der Kunden dort noch täglich möglich, bis auf die Nachmittage an Mittwoch und Freitag. „Über diese Maßnahme haben wir aber sowohl die jeweiligen Kunden und Bürgermeister bereits informiert“.

Damit aber Kunden aus Forstinning weiterhin Bankgeschäfte mit persönlicher Ansprache nutzen können, bietet diesen Service nun die VR-Filiale im benachbarten Anzing mit an. „Denn unsere zwei Kundenberater sowie eine Servicekraft aus Forstinning arbeiten dann dort mit. Die Kunden aus Hohenlinden finden eine persönliche Beratung ebenfalls weiterhin, und zwar in Forstern“, so Luber. Die Automaten in den Vorräumen bleiben weiterhin nutzbar.

Alle anderen Services bleiben erhalten

Der Chef der VR-Bank erklärt, wie es zu dieser Entwicklung kam, die für ihn symptomatisch für unsere ganze Zeit ist. „Wir hatten in beiden Filialen einen um rund zehn Prozent rückläufigen Besuch von Kunden, die Barauszahlung von Geld an unseren Automaten geht seit Beginn der Corona-Pandemie sogar um 30 Prozent zurück“, so Johann Luber. Denn vor allem jüngere Leute würden ihre Bankgeschäfte fast alle online erledigen, „immerhin können sie so nicht nur bezahlen, Geld überweisen oder Kontostände abrufen“. Für ältere Leute, die vielleicht noch kein Vertrauen in die moderne Technik haben oder nicht mit Internet verbunden sind, biete die VR-Bank auch ein umfangreiches Serviceangebot per Telefon an – „in Summe geschehen heutzutage 90 Prozent aller Bankgeschäfte telefonisch oder online. Nur beim Erstellen neuer Konten, bei spezieller Beratung oder im Kreditgeschäft ist ein Gespräch zwischen Bankangestellten und Kunden noch notwendig. Das heißt, dass wir uns auch personell auf diese neue Situation einstellen, selbstverständlich auch in den Landgemeinden“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.