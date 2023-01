Wohnzimmerkonzerte haben sich bereits etabliert

Positiv war die Resonanz bei den ersten Terminen im Rahmen der Wohnzimmerkonzerte auf der Wolfmühle. Am 12. und 26. Januar sowie 9. Februar geht’s weiter. © dz

Die sogenannten Wohnzimmerkonzert in der Wolfmühle in Forstinning haben sich bereits etabliert. Das dritte Konzert steht bevor.

Forstinning – Am Anfang war da noch die große Unsicherheit. Kommt es an, in dem zu einem riesigen Wohnzimmer umgestalteten größten Raum der Wolfmühle in Forstinning – und dort unter einem historischen Gewölbe – scharf an der Grenze zu Markt Schwaben ab und an Kleinkunst anzubieten? „Probieren wir es mal“, sagte sich dann Kathrin Nagy, Frau des Müllermeisters Anderl.

Und die ersten Anläufe waren in der Tat vielversprechend. Im vergangenen Herbst ging es los. Geboren waren somit die sogenannten Wohnzimmer-Konzerte – als lokal und zunächst mal zeitlich begrenztes Kulturangebot im Herbst und Winter 2022/2023. „Unsere Wohnzimmerkonzerte sind hervorragend angelaufen. Die Besucher sind supernett und alles ist sehr stimmig“, schwärmt Kathrin Nagy inzwischen. Der Celtic-Rock-Abend am Donnerstag, 23. Februar, ist bereits ausverkauft.

Nun steht erst einmal, nach den beiden ersten Terminen im Dezember, Konzert Nummer drei an. Am kommenden Donnerstag, 12. Januar, gastiert das Trio „Café Voyage“ mit Maria Friedrich, Klemens Jakisch und Günter Renner bei dem Müller-Ehepaar. „Ein Songpoet, der auch die Zwischentöne findet, eine klassische Cellistin, die über den Tellerrand des Orchesters hinausschaut und ein versierter und kreativer Jazz-Gitarrist laden ein“, steht auf der Homepage des Veranstalters. Über die drei Musiker heißt es weiter: „Das Münchner Trio bietet Songs und Texte, meist in deutscher Sprache und aus eigener Feder, die gleichzeitig berühren und unterhalten, Geschichten erzählen und zum Träumen, zum Genießen, zum Mitswingen, aber auch zum Querdenken im eigentlichen Sinn einladen. Gekonnt, eigenständig, differenziert. Mal zärtlich versponnen, mal leidenschaftlich-fetzig.“

Celtic-Rock-Termin im Februar schon ausverkauft

Wie immer ist ab 19 Uhr Einlass bei freier Platzwahl. Der Auftritt soll gegen 20 Uhr beginnen. Ausklang dann irgendwann am späten Abend. Tickets kann man sich im Vorfeld online auf der Homepage unter www.wolfmuehle.de besorgen; oder aber an der Abendkasse. Preis: 20 Euro.

Fortsetzung in der neuen Saison schon gesichert

Erfreulich aus Sicht der Initiatorin: „Auch seitens der Künstler war das Interesse sehr groß. Sodass es uns freut, die nächste Veranstaltungsreihe Wohnzimmer-Konzerte zwischen November 2023 und Februar 2024 voll zu haben.“ Es geht also in der neuen Saison weiter.

Apropos neue Saison: Die neue Konzertreihe wird auf der Webseite und im Onlineshop-Ticketverkauf am morgigen Donnerstag, 12. Januar, freigeschaltet.

