Frau überschlägt sich mit ihrem Wagen im Forst

Schwerer Unfall im Ebersberger Forst: Eine 72-jährige Frau ist am Dienstag mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Sie raste die Böschung hinab und überschlug sich. Die Feuerwehr musste das Unfallopfer aus dem Auto befreien.

Forstinning - Die 72-jährige Frau aus Neufinsing (Landkreis Erding) war nach Angaben der Ebersberger Polizei von Ebersberg in Richtung Schwaberwegen (Gemeinde Forstinning). Aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung kam sie von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde in ihrem Hyundai eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese entfernte dazu das Dach des Fahrzeugs.

Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen, war aber ansprechbar. Sie wurde mit dem Sanka in die Kreisklinik Ebersberg gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Im Einsatz waren BRK-Rettungskräfte sowie die Feuerwehren Anzing, Forstinning und Ebersberg.