„Das ist der Tod der Fotografen“: Fotoautomaten kommen in die Rathäuser

Von: Helena Grillenberger

Im Ebersberger Rathaus steht schon lange ein © automat. Allerdings druckt der die Bilder nur aus. Foto: SRO

Die Rathäuser im Landkreis Ebersberg müssen ab Mitte 2025 Fotoautomaten aufstellen. Das freut längst nicht alle Zeitgenossen.

Landkreis – Ab Mitte 2025 müssen die Gemeinden in ihren Rathäusern Fotoautomaten aufstellen: Sie sollen die Bilder für Ausweis, Reisepass und andere amtliche Dokumente nicht nur ausdrucken, sondern digital direkt ans Bürgerbüro schicken. In den Kommunen sieht man vor allem die Vorteile des künftigen Systems.

„Für den Bürger ist es natürlich ein Vorteil, wenn er sich den Weg zum Fotografen spart“, sagt Marianne Heimbuchner von der Verwaltungsgemeinschaft Glonn. Immer wieder komme es auch vor, dass Menschen einen Termin ausmachen, um sich einen neuen Ausweis ausstellen zu lassen und dann mit einem Passfoto im Rathaus erscheinen, das nicht aktuell genug ist. „Dann müssen wir sie wieder wegschicken“, erklärt Heimbuchner. „Dass der Ausweis regelmäßig erneuert werden muss, liegt ja daran, dass das Foto aktuell gehalten werden soll.“

Verwaltungsgemeinschaft Glonn: Kein Grund zur Eile

Konkrete Planungen zur Anschaffung gibt es in der Gemeinde im Landkreis-Süden aber noch keine. Man habe sich bereits nach einem geeigneten Stellplatz umgeschaut, Grund zur Eile gibt es aber nicht: „Wir haben ja zwei Fotostudios im Ort.“

Anders in Aßling: „Wenn hier jemand mit zu altem Passbild oder ganz ohne kommt, müssen wir ihn erst nach Grafing schicken“, sagt Wilfried Graupe. Da sei so ein Fotoautomat natürlich von Vorteil, „als zusätzliches Angebot für den Bürger“ und einfach, weil es direkt vor Ort erledigt werden kann. So einen Automaten bereits vor 2025 anzuschaffen, ist aber auch in Aßling noch nicht in Planung. Der einfache Grund: Platzmangel. „Wir können ihn ja nicht einfach ins Meldeamt oder in den Flur stellen“, beschreibt Graupe die räumlich eher begrenzte Situation im Aßlinger Rathaus, das bereits Mitarbeiter auslagern musste. „Klar ist, dass wir die Vorschrift natürlich einhalten werden“, stellt er klar. Im Hinblick auf das Thema Digitalisierung sei zuletzt schon viel in Aßling geschehen – wenn die Gemeinde vor 2025 Platz findet, an der sie einen solchen Automaten aufstellen könnte, möchte Graupe auch eine Anschaffung vor 2025 nicht ausschließen.

Fotografen wird „auch noch das letzte Geschäft“ genommen

Weniger Vorteile der schnellen Fotografie direkt im Rathaus sieht Hans Obertanner von Foto Obertanner in Glonn. „Für die Fotografen bedeutet das den Tod“, erklärt er. Er selbst sei bis 2025 bereits in Rente, das Thema treffe ihn also nicht mehr, aber „es ist eine Frechheit, wenn die Passbilder künftig von den Gemeinden übernommen werden.“ Damit werde den Fotografen „auch noch das letzte Geschäft“ genommen. Dass mit den besonderen Anforderungen, die ein biometrisches Passfoto erfüllen muss, Schwierigkeiten auf die Gemeinden zukommen, glaubt er nicht. Schließlich gibt es schon lange die Fotoboxen an Bahnhöfen etc., in denen ebenfalls jeder ein schnelles, zulässiges Passfoto machen kann.

Mit eben so einer Box lässt sich der Automat auch vergleichen: In Kirchseeon steht bereits ein Exemplar, das die Fotos nicht nur ausdruckt, sondern über die Datenleitung direkt zur Weiterverarbeitung ans Bürgerbüro weiterleitet. „Man wird darin angeleitet, wie man sich positionieren muss“, sagt Michael Barthuber. Im Innern des Automaten gibt es auch eine kleine Anleitung, was auf den Passbildern nicht erlaubt ist. „Wir haben bisher nur sehr gute Erfahrungen damit gemacht“, bestätigt er. Viele Bürger kämen zudem, um nur die physischen Bilder zu machen und mitzunehmen – das ist auch möglich. Vier Bilder kosten zehn Euro; die Fotobox mietet die Gemeinde von einem Fotostudio. Wartung und Support laufen über die Vermieter. „Wenn es ein Problem gibt, sind die innerhalb kürzester Zeit da und beheben das“, erklärt Barthuber. „Das System hat ausschließlich Vorteile.“

