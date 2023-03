Wo im Wald sind die Frauen?

Von: Helena Grillenberger

Försterin Kirsten Joas. © Stefan Rossmann

Am Weltfrauentag veranstaltet Försterin Kirsten Joas einen Vormittag rund um die Waldbewirtschaftung – speziell für Frauen. Sie erklärt, wieso es diese Veranstaltung braucht.

Am Weltfrauentag, Mittwoch, 8. März, gibt es einen Vormittag rund um die Waldbewirtschaftung – speziell für Frauen. Es geht um die Grundzüge der Waldbewirtschaftung, von der Pflanzung bis zur Holzernte. Für Kinderbetreuung im Wald ist gesorgt. Treffpunkt: 9 Uhr an der Straße von Moosach nach Taglaching vor dem Abzweig Baumhau gegenüber dem Schweinestall. Anmeldung unter (08092) 67 15 oder (08093) 90 05 11 6. Kirsten Joas erklärt, wieso sie diese Veranstaltung organisiert.

Frau Joas, ist Waldarbeit Männersache?

Die Veranstaltung hat nichts mit der Waldarbeit zu tun. Es geht nicht darum, wer die Arbeit macht, sondern, wem der Wald gehört. Über 50 Prozent der bayerischen Waldbesitzer sind Frauen. Auch im Landkreis gibt es sehr viele. Trotzdem sehe ich nur die Männer, aber nie die Frau, der der Wald gehört. Die wollen wir aber sehen, weil sie selber entscheiden sollen, was in ihrem Wald passiert.

Warum halten sich die Frauen so zurück?

Alle Studien dazu sagen: Teilweise denken Frauen, das wäre Männersache. Aber, was wir auch wissen: Wir brauchen die Frauen, weil sie einen anderen Blick auf ihren Wald haben. Sie sehen eher die Naturschutzseite, die langfristige Seite, die Anpassung an den Klimawandel, nicht nur die Holzernte. Genau das brauchen wir dringend.

Wie viel haben Sie bei Ihrer Arbeit mit Frauen zu tun?

Interessanterweise ist der Forst im Landkreis ziemlich fest in Frauenhand. Trotzdem, obwohl wir lauter Försterinnen sind, gelingt es uns nicht, die Waldbesitzerinnen rauszukriegen. Aber ich hätte eigentlich schon gern, dass sie sich ein bisschen dafür interessieren, was da in ihrem Wald gemacht wird. Auf ihren 20 bis 30 Hektar – diese Damen gibt’s bei uns!

