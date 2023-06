Frauenneuharting: Heuballen stürzen auf Landwirt: schwer verletzt

Von: Josef Ametsbichler

Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr an dem betroffenen Hof in Gersdorf (Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg). © Josef Ametsbichler

Bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Frauenneuharting (Kreis Ebersberg) ist ein Landwirt nach ersten Informationen schwer verletzt worden.

Frauenneuharting - Offenbar bei einem schweren Betriebsunfall hat sich ein Landwirt aus Gersdorf (Gemeinde Frauenneuharting) nach ersten Angaben schwer verletzt. Wie die Polizei bestätigt, war der Mann bei Arbeiten in einer Scheune auf dem Hofgelände von umkippenden Heuballen getroffen worden.

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt zog sich der Landwirt dabei mehrere Knochenbrüche zu und musste mit seinen schweren Verletzungen ins Klinikum Rosenheim gebracht werden. So gehe es aus dem Alarmierungsbericht hervor. Der Ruf der Rettungsleitstelle für die Einsatzkräfte erfolgte gegen 15.20 Uhr am Sonntagnachmittag.

Feuerwehr wird wegen Eingeklemmtem alarmiert - und offenbar doch nicht gebraucht

Zur Unglücksstelle gerufen wurden nach Angabe von Kreisbrandrat Andreas Heiß Kräfte der Feuerwehren Aßling und Frauenneuharting sowie der Wehr aus Ebersberg, die über Spezialgerät für die Rettung eingeklemmter Personen verfügt.

Ein offizieller Pressebericht der Polizei steht derzeit noch aus. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Frauenneuharting konnte auf Anfrage keine näheren Angaben zu den Umständen des Unfalls machen, da die Einsatzkräfte nicht zur Befreiung des Verletzten gebraucht worden und daher nicht bis an die Unfallstelle vorgedrungen seien.

