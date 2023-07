Treffen der Feuerwehr-Kommandanten: Sorge wegen Waldbrand-Falle

Von: Josef Ametsbichler

Unverzagt vorm Gewitterhimmel: (v.li.) Kreisbrandinspektor Markus Frantz , die Kreisbrandmeister Hubert Bichler und Wolfgang Deutschmann und Kreisbrandinspektor Albert Wirth von der Kreisbrandinspektion, Stephan Raab von der Polizeiinspektion Ebersberg, Kreisbrandrat Andreas Heiß und Kreisbrandmeister Mathias Weigl bei der Feuerwehr-Dienstbesprechung in Frauenneuharting vor dem neuen Löschgruppenfahrzeug der FFW Oberpframmern. © sro

Beim Treff der Feuerwehrkommandanten mit Landkreis-Bürgermeistern in Frauenneuharting ging es ums Schwerpunktthema Einsatz im Ebersberger Forst. Aber auch die generelle Lage der Feuerwehren im Kreis Ebersberg war Thema.

Frauenneuharting/Landkreis – Sankt Florian und Sankt Petrus sind miteinander im Bunde: Pünktlich zum Kirchenzug der Feuerwehrkommandanten vor ihrem Arbeitstreffen in Frauenneuharting ebbte der Regenschauer ab und ein doppelter Regenbogen zierte hinter dem Kirchturm den gewitterwolkenverhangenen Himmel. Angesichts des launisch-feuchten Wetters schienen die Waldbrände, die Südeuropa heimsuchen, am Dienstag weit weg. Vor den rund 120 gekommenen Feuerwehr- und Rathauschefs spielte das Thema aber eine Rolle: Unter anderem ging es um die Einsatztaktik bei Waldbränden im Ebersberger Forst.

Kreisbrandrat Andreas Heiß hatte eine beunruhigende Beobachtung beizusteuern, die ihm zugetragen wurde: Unter einem Baum im Forst hätten Spaziergänger eine „Waldbrand-Falle“ gefunden, ein strohgefülltes Glasgefäß. Der mutmaßlich vom unbekannten Aufsteller angestrebte Brennglas-Effekt ist bei ungeschliffenen Gläsern als Brandauslöser zwar wissenschaftlich umstritten bis unbelegt, das weiß auch der Kreisbrandrat. Heiß: „Bedenklich finde ich aber, dass es Leute gibt, die so etwas inszenieren.“

Der Ebersberger Forst mit einer Fläche etwa so groß wie der Chiemsee ist aufgrund seiner Enge, Unübersichtlichkeit und dem naturgemäßen Fehlen von Hydranten und Löschwasserteichen ein schwieriges Einsatzgebiet. Das zeigte sich vergangenen Freitag, als die Feuerwehr Pöring zweimal am selben Nachmittag Vogelbeobachter von ihrer stecken gebliebenen Hebebühne holen musste. Dabei waren die Feuerwehrler zunächst stundenlang mit der Suche nach einem der Steckengebliebenen beschäftigt – ein Schmunzel-Szenario, das sich aber im Fall eines Verletzten oder eines Waldbrands schnell zum Albtraum auswachsen könnte. Letzteres Szenario prognostizieren Meteorologen auch für unsere Breitengrade, weshalb die Feuerwehr reagiert, etwa mit neuem Kartenmaterial, Plänen zur Löschwasserversorgung und auf den Forst abgestimmten Übungen.

Apropos Waldbrand: Scharfe Kritik übte Kreisbrandrat Heiß am Bayerischen Innenministerium. Staatsminister Joachim Herrmann hatte im Frühjahr zugesagt, Griechenland mit bayerischen Feuerwehrleuten bei der Bekämpfung der dort tobenden Waldbrände zu unterstützen. Daraufhin sei die Kreisbrandinspektion bei der Suche nach Freiwilligen aus dem Landkreis fündig geworden und habe sich in den entsprechenden Papierkrieg gestürzt. „Und dann war Schweigen“, so Heiß. Erst viel später, auf mehrfache Nachfrage, habe er herausbekommen, dass die Ebersberger Kräfte bei dem Einsatz nicht berücksichtigt wurden. „So geht man nicht mit Ehrenamtlichen um!“

Statistik weist fast 32.000 Ehrenamtsstunden der Feuerwehren im Landkreis Ebersberg aus

Dazu passte die Statistik, wonach die ehrenamtlichen Feuerwehrler im Landkreis 2022 satte 31.582 Stunden Ehrenamtsdienst geleistet hatten – neben 177 Brandeinsätzen entfällt der Löwenanteil (1333 von 1829 Einsätzen) auf „technische Hilfeleistungen“, also etwa Absicherung bei Verkehrsunfällen oder Wohnungsöffnungen für den Rettungsdienst. Weil dieser übrigens immer häufiger nicht unmittelbar verfügbar sei, nehme die Zahl der Einsätze zu, bei denen die Feuerwehr etwa als First Responder für Erste Hilfe bei medizinischen Notfällen gefragt sei, so der Kreisbrandrat.

Etwas Bauchschmerzen macht den Ehrenamtlichen, dass die Nachwuchs-Ausbildung nicht so zügig funktioniert wie erhofft. Von 443 Bedarfsmeldungen für Lehrgangsplätze an Staatlichen Feuerwehrschulen seien heuer nur 118 zugeteilt worden, also knapp ein Viertel. Gerade bei Lehrgängen für werdende Führungskräfte sowie für Atemschutzgeräteträger und Brandhaus-Übungen seien zu wenig Plätze da.

