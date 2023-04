Endlich: Horrorstrecke wird saniert

Von: Michael Acker

Die Straße zwischen dem Tegernauer Kreisel und Jakobneuharting ist in einem katastrophalen Zustand. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. © Stefan Rossmann

Die Horrostrecke zwischen Tegernau und Jakobneuharting wird endlich saniert. Der Landkreis ist sich mit den Grundstückseigentümern einig geworden.

Frauenneuharting – Holperstrecke ist noch ein beschönigender Ausdruck für die Kreisstraße EBE 9 zwischen dem Tegernauer Kreisel bis zur Ortseinfahrt Jakobneuharting. Auf rund einem Kilometer ist die Strecke von Grafing Richtung Wasserburg hier in einem katastrophalen Zustand. Und das seit vielen Jahren. Alle Bemühungen des Landkreises, dies zu ändern, scheiterten bisher an Grundstückseigentümern. Bisher.

Grundstücke: Es kommt Bewegung in die Sache

Denn nun kommt Bewegung in die Sache, wie das Landratsamt Ebersberg auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung berichtet. Die benötigten Tauschflächen stünden nun zur Verfügung, man habe sich mit den Grundstückseigentümern geeinigt, verlautet die frohe Botschaft aus der Kreisbehörde. Allerdings gebe es in dem Bereich noch aufgelassene Feldwege, die in einem Verwaltungsverfahren eingezogen (entwidmet) werden müssten. Das und die Klärung der Tauschmodalitäten seien die nächsten Schritte. Noch im ersten Halbjahr 2023 wolle man das vom Tisch haben.

Voraussichtlich im Sommer/Herbst des nächsten Jahres könne dann mit dem Ausbau des Straßenstücks begonnen werden, vorbehaltlich der nötigen Beschlüsse im zuständigen Ausschuss des Kreistags zum Straßenbauprogramm 2024 und vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags im Zuge der Haushaltsberatungen.

Landrat freut sich über Durchbruch

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) freut sich über den Durchbruch bei den Grundstücksverhandlungen, damit dieser marode und sehr unsichere Straßenabschnitt nun endlich verkehrssicher und auch flächenschonend neu gebaut werden könne. „Ich bedanke mich insbesondere bei den Grundstückseigentümern, die nun den Weg für eine allseits tragbare Lösung freigemacht haben. Auch gilt mein Dank unserem zuständigen Fachmann für Grundstücksverhandlungen Martin Riedl sowie Frauenneuhartings Bürgermeister Eduard Koch, der sich auch sehr intensiv in die Lösungsfindung von Tauschflächen eingebracht hat.“

Der Zustand des Straßenstücks ist so schlecht, dass das Landratsamt im Jahr 2021 sogar über eine vorübergehende Sperrung („Anlieger frei“) oder die Herabstufung zu einem reinen Wirtschaftsweg für Anlieger und Landwirtschaft nachgedacht hatte (wir berichteten). Eine Verkehrszählung hatte ergeben, dass rund 4000 Fahrzeuge die Straße täglich nutzen.

