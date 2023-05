Der „Meister der Äxte“ aus Frauenneuharting

Von: Helena Grillenberger

„Ich bin Perfektionist“, sagt Max Grundler, hier in der Werkstatt mit einer seiner Äxte. © Stefan Rossman

Max Grundler (34) aus Frauenneuharting ist eine Berühmtheit im Internet. Seine Spezialität sind personalisierte Äxte

Frauenneuharting – In seiner kleinen Werkstatt in Frauenneuharting steht Max Grundler. In der einen Hand hält er eine Axt, mit der anderen fährt er vorsichtig über den Schriftzug auf dem Werkzeug.

Noch vor einem Jahr hätte sich der 34-Jährige nicht träumen lassen, dass sich einmal wildfremde Menschen sein Gesicht tätowieren lassen würden – und eigentlich kann er es auch heute noch nicht glauben. „Es war ein sehr ereignisreiches Jahr für mich“, sagt Grundler mit einem Lachen und einem Kopfschütteln.

Angefangen hatte alles 2016, als der Wikinger-Hype losging. „Bei mir kommen da ganz viele Hobbys und Bereiche zam“, erklärt der gelernte Schlosser. „Ich hab mir dann gedacht, ich könnte ja Äxte personalisieren.“

Max Grundler in Wikingermontur beim Axtwurf im eigenen Garten in Frauenneuharting. © Artist S.ROSSMANN

Gesagt, getan. Vorlagen mit dem PC erstellt, mit dem Plotter ausgeschnitten, die Äxte beklebt und per Elektrolyse die nicht beklebten Stellen abgetragen. Zunächst nur für sich selbst, erzählt der 34-Jährige. „Aber wie’s halt so ist, dann redet man, dann wünscht sich der Kumpel auch so was und so geht das immer weiter.“ Irgendwann habe seine Frau Carina gesagt: „Zeig das doch mal im Internet.“

Mit wenig Erwartung zeigte Grundler also, wie er (teils selbstgeschmiedete, teils gekaufte) Äxte und Messer mit Strom bearbeitet – „diese Methode ist ja schließlich keine neue Erfindung“ – und seine Videos schlugen ein. Den ersten Anfragen, ob man die personalisierten Äxte kaufen könne, folgten bald Live-Streams, in denen der 34-Jährige den Entstehungsprozess der Kunstwerke zeigte. Anfangs fast komplett, mittlerweile werden die Arbeitsschritte nur noch stark reduziert gezeigt, um es der Konkurrenz nicht zu leicht zu machen. „Das Ganze ist komplett durch die Decke gegangen“, sagt Grundler.

Instagram, Youtube... eben die gängigen Plattformen bespielte der 34-Jährige. Am geeignetsten für seine Videos stellte sich schließlich TikTok heraus – wo er seit Februar vergangenen Jahres bereits über 32 000 Follower gesammelt hat.

Eine von Max Grundler personalisierte Axt mit Wild-Motiv und dem Namen „Tom“. © stefan rossmann

Eine richtige Community habe er sich da aufgebaut, erzählt Grundler. Den Namen „Meister der Äxte“ haben seine Fans ihm gegeben. „Das war mir am Anfang total unangenehm“, sagt er lachend – auch das Wort „Fans“ nimmt er nur sehr ungern in den Mund. „Aber die haben nicht damit aufgehört.“ Mittlerweile hat er den Namen angenommen – verwendet ihn auf seinen Social-Media-Kanälen und hat ihn sich schützen lassen. Auch Merchandise-Artikel verkauft der TikToker mittlerweile – weil er immer wieder danach gefragt wurde.

In Wikingermontur im Garten

So richtig glauben, dass die Leute tatsächlich ihm bei seinem Hobby zusehen – und es im Anschluss auch noch kaufen wollen – kann er es aber immer noch nicht. Er sei immer noch derselbe Kerl, der vor etwas mehr als einem Jahr das erste Video hochgeladen hat, sagt Grundler. Und wenn er, in voller Wikingermontur im Garten steht und ein Video beispielsweise vom Axtwurf aufnimmt, dann sei es ihm nach wie vor unangenehm, dass ihn die Nachbarn dabei sehen können, sagt er mit einem Schmunzeln. „Aber vor tausend Menschen im Live-Stream sprechen ist irgendwie kein Problem.“ Manchmal könne das aber auch ein bisschen beängstigend sein, gibt er zu. Wenn plötzlich fremde Menschen bei ihm zuhause aufschlagen, um seine Arbeiten zu sehen.

Das Authentische sei es auch, vermutet der vierfache Vater, was die Leute an seinem Kanal schätzen. Und: „Ich bin Perfektionist.“ Wenn ihm eine Axt mal nicht hundertprozentig so gelingt, wie er sie sich vorgestellt hat, dann macht er sie eben noch mal – und noch mal. „Das sehen die Leute natürlich auch“, sagt der 34-Jährige. „Und die wissen dann auch, der macht das wirklich so, wie ich es mir wünsche.“ Manchmal, erzählt er, habe er bereits zu Beginn eines Live-Streams verkauft, was während des Streams entstehen soll. „Die wissen noch gar nicht, was ich machen will oder wie’s aussehen wird und kaufen’s schon“, erzählt er und schüttelt ungläubig den Kopf.

Und dann gab es da eben bereits zwei Follower, die ihm stolz ein Foto ihres neuen Tattoos geschickt haben: das Logo des Meisters der Äxte – Grundlers Kopf im Profil. „Meine Frau hat erst mal gefragt, ob das echt ist“, erinnert sich der 34-Jährige lachend.

Die Frage, für wen und wie viel er produziert, geht der 34-Jährige durchaus sehr überlegt an. In die Massenfertigung will er auf keinen Fall, erklärt er. Das hätte dann nichts mehr mit seiner ursprünglichen Idee zu tun. Aber auch die ausgewählten Aufträge prüfe er vorher sorgfältig. Gerade in der Wikinger- und Mittelalter-Szene sei die Gefahr, an Menschen mit rechtem Gedankengut zu geraten, recht hoch. Vor allem bei den Schriftzügen auf den Äxten muss er daher aufpassen. Manche Runen beispielsweise sind komplett verboten, andere nur, wenn sie in rechtsradikalem Kontext auftreten. „Manchen Anfragen merkst du direkt an, dass da solche Gedanken dahinter stecken“, erklärt Grundler. Bei anderen sei es wieder subtiler. Er schaue sich daher seine Kunden ganz genau an. „Und mittlerweile hab ich auch einfach so eine große Community, dass ich zum Beispiel bei Anfragen von Motorradclubs einfach mal die Follower fragen kann, ob sie da mehr wissen.“

Sollte ihn mal eine Grauzonenband um eine personalisierte Axt fragen, würde der Meister der Äxte bei dieser Auswahl auch keine Promi-Ausnahme machen, betont er. Berechtigterweise. Denn: Auf seine Arbeit sind mittlerweile auch Bands aufmerksam geworden. Corvus Corax, Feuerschwanz, Schandmaul... sie alle haben sich ein personalisiertes Stück vom Meister der Äxte gesichert. Auch darüber kann der Frauenneuhartinger nur immer noch den Kopf schütteln; genau wie über das, was die nahe Zukunft gesichert für ihn bereithält: Beim Kaltenberger Ritterturnier im Juli darf er sein Können am Fanstand von Corvus Corax zeigen, im Herbst ist er bei den Maxlrainer Ritterspielen dabei. „Ich bin in Schmidhausen (Anm. d. Red. Tuntenhausen) aufgewachsen, da waren die Ritterspiele in Maxlrain quasi Pflichtprogramm“, erzählt für Grundler; dass er jetzt dort einen Stand bekommt: „Man kann schon sagen, dass das eine Art Kindheitstraum ist, der in Erfüllung geht.“

