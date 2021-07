Geisterfahrer drängt Auto von Landstraße und flüchtet - Polizei sucht SUV-Unfallwagen

Wagen schwer beschädigt

Letzter Ausweg: Flucht aufs Bankett. Ein Geisterfahrer hat einen 23-Jährigen nahe Frauenneuharting von der Straße abgedrängt. Dabei nahm dessen Auto schweren Schaden.

Frauenneuharting - Zwischen Aßling und Gersdorf ist es zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. So sei am Dienstag gegen 18.20 Uhr ein 23-Jähriger aus Frauenneuharting in seinem Auto unterwegs gewesen: Er fuhr mit seinem Fiat von Aßling kommend auf der EBE 20, Richtung Gersdorf.

Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam dem Frauenneuhartinger in der dortigen Kurve ein silbernes SUV entgegen – auf seiner Fahrspur. Der 23-Jährige musste deshalb in das Straßenbankett ausweichen. Dabei überfuhr er die Bodenplatte eines mobilen Verkehrszeichens.

Das Auto des 23-Jährigen wurde laut Polizei bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der SUV-Fahrer wich ebenfalls aus. Er flüchtete jedoch direkt im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter Tel. (0 80 92) 82 68 0 zu melden. hg

