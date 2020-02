„Menschliche Gemeinde bleiben“

Die Wählergemeinschaft Frauenneuharting (WGF) hat den amtierenden Bürgermeister Eduard Koch einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Frauenneuharting – Koch hat sich für die mögliche Amtsperiode zum Ziel gesetzt, eine „menschliche Gemeinde“ auf gesunder, ökonomischer Basis und in einer intakten Natur zu erhalten. Hierzu sei in den vergangenen Jahren schon viel geschehen und solle in Projekten wie energetischen und barrierefreien Umbauten der gemeindlichen Gebäude, natur- und sozialverträglichen Bauplanungen oder Förderung erneuerbarer Energien weitergeführt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, hat sich die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl aus allen Alters- und Berufsschichten zusammengesetzt, was erfahrungsgemäß einen guten Austausch und sinnvolles Gestalten der Gemeinde mit sich bringt.

Die Liste:

1. Markus Trojak, 2. Elke Hauser, 3. Maria Trojak, 4. Florian Gressierer, 5. Simon Ossenstetter, 6. Christine Lurweg, 7. Wolfgang Sollinger, 8. Thomas Lechner, 9. Florian Rauth, 10. Ernst Weeber, 11. Martin Niedermier, 12. Martin Beer, 13. Stefan Klopfer, 14. Andreas Beer.

Service

