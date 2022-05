Frauenneuharting investiert in seine Infrastruktur – Bürgermeister Koch wieder auf dem Damm

Von: Josef Ametsbichler

Die Kirche von Frauenneuharting. © Stefan Rossmann

Bei der Bürgerversammlung in Frauenneuharting ging es am vergangenen Donnerstag viel um Investitionen in die Zukunft.

Frauenneuharting – Seinen Vortrag bei der Bürgerversammlung musste Frauenneuhartings Bürgermeister Eduard Koch einmal kurz unterbrechen, weil einer Besucherin der Ehering ausgekommen und ihm direkt vor die Füße gerollt war. Ein heiterer Moment auf einer eher gemütlich verlaufenden Veranstaltung – Koch stellte beim Aufheben des Rings nicht nur Gentleman-Qualitäten, sondern auch wiedererlangte Gelenkigkeit unter Beweis, nach seinem schweren Sturz in einen Kellerschacht im Januar.

Fortschritte bei der Glasfaser und dem Friedhof

In der Vorschau konnte der Bürgermeister Fortschritte auf dem Weg zum Baugebiet „Am Wirtsland II“ in Jakobneuharting vermelden, und dass beim Breitbandausbau der Gemeinde endlich richtig was vorwärts geht – nicht nur verlegen die Bautrupps in der Gemeinde fleißig Glasfaser-Leitungen, sondern auch die komplizierte Zuleitung von Steinhöring kommend unter der Bahnlinie durch ist geschafft. Auch der Gemeindefriedhof in Frauenneuharting ist ein Stück weiter – ein erster Planentwurf zeigt einen serpentinenförmigen Weg auf dem Hanggelände nördlich des Kinderhauses, der die Grabfelder umläuft.

Umbau, Ausbau, Sanierung - Schule braucht nach dem Lift noch ein Treppenhaus

Die Grundschule ist seit heuer dank des Einbaus eines Lifts barrierefrei, braucht aber wegen des Brandschutzes zur Straße hin noch ein zweites Treppenhaus – das soll kommendes Jahr entstehen. Insgesamt sind die Investitionen in Liegenschaften und Infrastruktur der große Kostenposten in der Südgemeinde – von dem teuren Regenwasserkanal in Jakobneuharting über den Umbau des dortigen ehemaligen Raiffeisengebäudes bis hin zur Sanierung des Lehrerwohnhauses in Jakobneuharting und dem Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Stachet als Tauschfläche – der Schuldenstand liegt derzeit bei rund 2,5 Millionen Euro, macht 1684,35 Euro pro Kopf.

