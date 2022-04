Garage brennt komplett aus: Hausbewohner verletzt sich beim Löschen

Von: Michael Acker

Teilen

Die Garage in Jakobneuharting brannte vollständig aus. © JA

Eine Garage eines Wohn- und Geschäftshauses ist im Frauenneuhartinger Ortsteil Jakobneuharting vollständig ausgebrannt. Ein Bewohner wurde beim Löschversuch verletzt.

Jakobneuharting - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 9. April, kam es gegen 2 Uhr zum Brand in einer Garage eines Wohn-/Geschäftsgebäudes. Das teilte die Ebersberger Polizei am Morgen mit. Einem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Jakobneuharting, der zu dieser Zeit nach Hause kam, war glücklicherweise der starke Qualm aufgefallen, der aus der Garage an der Hauptstraße drang.

Feuerwehrkräfte und ein Polizeibeamter am Einsatzort in Jakobneuharting. © JA

Er verständigte sofort die Rettungsleitstelle und weckte die Bewohner, die das Haus verlassen konnten. Ein Bewohner erlitt beim Löschversuch eine leichte Rauchvergiftung und eine Hautabschürfung. Er musste jedoch lediglich vor Ort behandelt werden.

Die Garage brannte völlig aus, der Sachschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf die zweite Garage und eine angrenzende Trafostation sowie das Gebäude verhindern. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehren aus Frauenneuharting, Aßling und die Kreisbrandinspektion mit ca. 45 Einsatzkräften, sowie zwei RTW des BRK. Die Polizei Ebersberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.