Junger Handwerker als Vorbild am Bau

Man kann auch als Maurer für andere zum Vorbild werden. Das hat Korbinian Raab aus dem Frauenneuhartinger Handwerksbetrieb Heilmann geschafft.

Landkreis – Elf Bauinnungen in Oberbayern und drei weitere Innungen des Bezirks Niederbayern haben es sich auch heuer wieder zum Ziel gesetzt, besonders begabte Auszubildende in Techniken zu schulen, die über die üblichen Ausbildungsinhalte hinausgehen. Ab Mitte Februar 2019 lernten die besten Maurerlehrlinge in einem zweiwöchigen Kurs in der Berufsbildungsstätte der Bauinnung München Arbeitsweisen im Gewölbebau, sowie das Erstellen von hochwertigem Sichtmauerwerk.

Kandidaten mit guten Voraussetzungen

Ziel der Begabtenförderung ist es, zukünftige Landes- und Bundessieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks zu stellen und in den Berufswettbewerben wie Euro- oder Worldskills Kandidaten aus Bayern mit guten Voraussetzungen ins Rennen zu schicken.

Auch in diesem Jahr übernahm F.-X. Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, die Schirmherrschaft für die Veranstaltung, die nun bereits zum sechsten Mal in Folge durchgeführt wurde.

Teamgeist und Vorbildfunktion

In seiner Ansprache zum „Tag der offenen Tür“ lobte Peteranderl den Teamgeist und die Vorbildfunktion der Teilnehmenden: „Sie sind die besten Werbeträger zur Nachwuchsgewinnung, die ich mir vorstellen kann.“

Für Schulungsmaßnahme qualifiziert

Für die Bauinnung Wasserburg/ Ebersberg hat sich Korbinian Raab aus Albaching vom Ausbildungsbetrieb Martin Heilmann GmbH Bauunternehmung in Frauenneuharting aufgrund seiner hervorragenden Leistungen bei der Zwischenprüfung für die Teilnahme an dieser Schulungsmaßnahme qualifiziert.

Gute Berufsaussichten im Baugewerbe

Martin Schmid, Obermeister der Bauinnung Wasserburg/Ebersberg, betonte anlässlich dieser Aktion die vielseitige Berufsausbildung und die sehr guten Berufsaussichten im Baugewerbe. „Qualitativ hochwertige, gut funktionierende und langlebige Gebäude können nur hervorragend ausgebildete Baufachleute erbauen. Die Innungsfachbetriebe investieren sehr viel Herzblut in die Ausbildung, sowie die Vermittlung ihres Know-Hows und Weitergabe ihres Erfahrungsschatzes an die Nachwuchskräfte. Von dieser lobenswerten Ausbildungsleistung profitieren die Jugendlichen und zudem bietet das Bauhandwerk mit seinen abwechslungsreichen Aufgaben beste Zukunftsaussichten.“ Gebaut werde immer – der Bedarf sei hoch und es gebe immer sehr viel zu tun, ob beim Neubau oder bei den vielfältigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. ez

