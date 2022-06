Frauenneuharting erhöht Wasserpreis - und will eigenen Brunnen suchen

Von: Josef Ametsbichler

Den Hahn aufzudrehen kostet die Frauenneuhartinger künftig mehr. © Patrick Pleul/dpa

Die Wasserpreise in der Gemeinde Frauenneuharting steigen. Vom Tropf der Grafinger, an dem sie hängt, will sie sich nun ein wenig lösen.

Frauenneuharting/Grafing – Die Frauenneuhartinger hängen am Tropf der Nachbarn aus Grafing, weil sie keinen eigenen Trinkwasserbrunnen betreiben. Das heißt, dass die kleine Südgemeinde auch in der Preiskalkulation von den städtischen Nachbarn abhängig sind. Weil Grafing seine Gebühren und Beiträge erhöht hat, mussten in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch die Frauenneuhartinger nachziehen – obwohl sie das Thema bereits vertagt hatten, um die Grafinger Rechnung genau zu prüfen. Das berichtet Bürgermeister Eduard Koch aus der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Frauenneuharting rechnet Grafinger Kalkulation nach: „Nachvollziehbar“

„Nachvollziehbar“ sei die Kalkulation, zumal sich die Bezugspreise erstmals seit 2013 erhöht hätten. In die Rechnung mit ein fließen neben den Grafinger Preiserhöhungen die gemeinsamen Investitionen in den Trinkwasser-Hochbehälter bei Katzenreuth, auf der Grenze zwischen den zwei Kommunen.

Die Frauenneuhartinger Bürger zahlen künftig 1,50 statt der bisherigen 0,95 Euro pro Kubikmeter, das sind über 50 Prozent mehr (zum Vergleich: In Grafing sind es 1,62 Euro). Auch die Beitragssätze steigen in dieser Größenordnung, von 3,61 auf 5,45 Euro je Quadratmeter Geschoss- und von 1,12 Euro auf 1,69 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche.

Auch Abwasserpreise ändern sich

Auch beim Abwasser drehen die Frauenneuhartinger an der Preisschraube: Der Beitragssatz steigt von 20,33 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche auf 24,09 Euro, Grund sind laut Bürgermeister hohe fünfstellige Investitionen in bislang unterdimensionierte Pumpen. Dafür sinkt die Abwassergebühr von 3,91 auf 3,67 Euro pro Kubikmeter.

Ingenieurbüro soll nach Brunnenstellen für Trinkwasserförderung suchen

Obwohl der Wasserpreis, in den auch die Kalkulation des Leitungsnetzes einfließt, niedriger ist als bei den liefernden Grafingern, wollen sich die Frauenneuhartinger von deren Tropf ein wenig lösen: Der Gemeinderat hat ein Ingenieurbüro beauftragt, sich auf die Suche zu machen: Vielleicht gibt es doch eine geeignete Trinkwasserquelle zum Anbohren in der Gmoa.

